Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 25 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Friedkin e Al-Khelaifi, possibile incontro al pranzo UEFA

Il pranzo ufficiale di oggi potrebbe essere l’occasione per un nuovo incontro tra Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaifi, legati da un rapporto di amicizia e stima reciproca. Un’alleanza nata all’interno dell’ECA, consolidata nella battaglia contro la Superlega e che ha favorito anche le operazioni di mercato per Wijnaldum, Paredes e Renato Sanches. “Il nostro rapporto è diverso dagli altri”, ha dichiarato in passato il presidente della Roma. Due mesi fa, durante una riunione in Danimarca, Al-Khelaifi lo aveva salutato con una battuta profetica: “Ci vediamo in Champions, Dan”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 | Dovbyk, addio al Bologna sempre più probabile: avviati i colloqui con la Roma

Il futuro di Artem Dovbyk sembra ormai lontano da Bologna. L’attaccante ucraino ha giocato appena 21 minuti nelle ultime sette partite e il suo addio a gennaio viene ritenuto probabile al 90%. Sul giocatore c’è il Venezia, oltre a due club spagnoli. Intanto Roma e Bologna avrebbero già avviato i primi colloqui per interrompere anticipatamente il prestito e trovare una sistemazione che garantisca al centravanti maggiore continuità. (La Gazzetta dello Sport)