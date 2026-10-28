FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 28 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Borriello controcorrente su Malen: “In una big inglese o spagnola farebbe panchina”

Marco Borriello ha ridimensionato l’impatto di Malen nonostante i 10 gol stagionali: “Ha qualità, Gasperini le esalta, ma la Serie A oggi ha maggiore mediocrità rispetto ai miei tempi. Se lo metti in una big spagnola o inglese fa panchina”. Parole molto più dolci per De Rossi: “È un predestinato. Si sta dimostrando un allenatore competente e intelligente, lo ‘Smart One’. Se fossi il presidente del Genoa me lo terrei stretto”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 | I voti dei giornali: Lulli domina (7,50), Mora decisivo (7,25). Mancini il peggiore (5,08)

I quotidiani incoronano Lulli (7,50), migliore in campo all’unanimità, seguito da Mora (7,25), protagonista di un ottimo ingresso dalla panchina. Molto bene anche Gollini (7,08) e Malen (6,92), mentre Ghilardi e Soulé (6,75) raccolgono giudizi positivi. In fondo alle pagelle c’è Mancini (5,08), nettamente il peggiore, seguito da Rensch (5,58) e Castro (5,75).

Ore 7:40 | Roma, 16 risultati utili di fila: Gasperini aggancia Garcia e punta i record

Con il successo sul Cagliari, la Roma ha allungato a 16 la striscia di risultati utili consecutivi, iniziata dopo il 5-0 incassato contro l’Inter. Gasperini ha così agganciato Garcia e ora guarda ai primati storici giallorossi: davanti ci sono le serie da 19, 20, 24, 25 e soprattutto i 30 risultati utili consecutivi di Liedholm, record che resiste dalla stagione 1980-81.