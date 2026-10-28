FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 28 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 | Borriello controcorrente su Malen: “In una big inglese o spagnola farebbe panchina”
Marco Borriello ha ridimensionato l’impatto di Malen nonostante i 10 gol stagionali: “Ha qualità, Gasperini le esalta, ma la Serie A oggi ha maggiore mediocrità rispetto ai miei tempi. Se lo metti in una big spagnola o inglese fa panchina”. Parole molto più dolci per De Rossi: “È un predestinato. Si sta dimostrando un allenatore competente e intelligente, lo ‘Smart One’. Se fossi il presidente del Genoa me lo terrei stretto”. (La Gazzetta dello Sport)
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Ore 8:20 | I voti dei giornali: Lulli domina (7,50), Mora decisivo (7,25). Mancini il peggiore (5,08)
I quotidiani incoronano Lulli (7,50), migliore in campo all’unanimità, seguito da Mora (7,25), protagonista di un ottimo ingresso dalla panchina. Molto bene anche Gollini (7,08) e Malen (6,92), mentre Ghilardi e Soulé (6,75) raccolgono giudizi positivi. In fondo alle pagelle c’è Mancini (5,08), nettamente il peggiore, seguito da Rensch (5,58) e Castro (5,75).
Ore 7:40 | Roma, 16 risultati utili di fila: Gasperini aggancia Garcia e punta i record
Con il successo sul Cagliari, la Roma ha allungato a 16 la striscia di risultati utili consecutivi, iniziata dopo il 5-0 incassato contro l’Inter. Gasperini ha così agganciato Garcia e ora guarda ai primati storici giallorossi: davanti ci sono le serie da 19, 20, 24, 25 e soprattutto i 30 risultati utili consecutivi di Liedholm, record che resiste dalla stagione 1980-81.
L’invidia è una brutta bestia
Borriello che critica e sminuisce Malen…niente, fa già ride cosi.
Intanto segna più di un lautaro che nel pallone d’ oro non arriva neanche nei primi 10
Borriello ha detto due cavolate su Malen e De Rossi. E’ esattamente il contrario.
Fermo. Il Genoa è una squadra orribile, il suo mercato ha indebolito la squadra, fatto universalmente riconosciuto.
Quanto a Malen sono d’accordo in parte con Borriello, nel senso che la serie A dove giocava lui era sicuramente più competitiva dell’attuale, ma Malen è un attaccante di livello. E’ stata un’intuizione di Gasp, quella di metterlo più centrale e cambiargli ruolo. La sua bontà come bomber sta anche nelle reti segnate in Champions.
Allora, parliamo di uno che nella sua carriera non è MAI rimasto nella stessa squadra per più di una stagione e mezza.
Ha parlato Batistuta!
Borriello me sa che ha fatto serata e mo je s’è distorta la realtà
Borriello? Essendo un tifoso napoletano sta ancora rosicando e si nota😅🤣
Ha detto che in una big inglese o spagnola farebbe panchina…ha ragione, è la realtà.
I cosiddetti “scarti” della Premier da noi adesso fanno la differenza, vedi McTominay, prima era il contrario.
Non c’è da offendersi ma prendere atto che nessuno in A partecipa alla corsa per il Pallone d’oro. Non è colpa di Borriello.
Borriello pensa a quanti panini te sei magnato sulle panchine.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.