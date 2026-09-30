FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 30 settembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 21:15 | Roma Women travolta dal Barcellona: 0-6 al Tre Fontane

Serata durissima per la Roma Femminile nella seconda giornata della League Phase di Women’s Champions League. Dopo lo 0-0 sul campo dell’OH Leuven, le giallorosse di Piovani sono state battute 0-6 dal Barcellona al Tre Fontane. A segno Hansen con una doppietta, Pina con due gol, Pajor e un’autorete di Oladipo. Presenti sugli spalti 2.460 spettatori.

Ore 19:25 | I Friedkin protagonisti anche nel golf: Dan e Ryan in gara al Dunhill Links Championship

Dan Friedkin e il figlio Ryan saranno protagonisti dell’Alfred Dunhill Links Championship in Scozia, torneo che abbina professionisti del golf a personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria. Ryan Friedkin giocherà in coppia con l’italiano Renato Paratore, mentre Dan affiancherà lo spagnolo Jose Luis Ballester.

Ore 17:50 | Pisilli: “Sogno di vincere lo Scudetto con la Roma e il Mondiale con l’Italia”

Niccolò Pisilli racconta i suoi sogni tra Roma e Nazionale: “Il sogno nel cassetto è vincere magari uno Scudetto con la Roma e un Mondiale con l’Italia”. Il centrocampista ha anche ricordato il suo legame speciale con il 10 ottobre: nel 2024 l’esordio con la Nazionale maggiore all’Olimpico e nel 2025 la prima doppietta con l’Under 21. Ora è atteso dagli impegni con gli Azzurrini contro Armenia e Polonia. (Vivo Azzurro TV)

Ore 15:45 | Tentativo in estate per Da Cunha: sul giocatore anche Napoli e Atalanta

La Roma avrebbe provato a prendere Da Cunha dal Como durante il mercato estivo. Sul giocatore si sarebbero mosse anche Napoli e Atalanta, oltre a diversi club di Premier League. Alla fine, però, le varie piste non si sono concretizzate e Da Cunha ha scelto di restare alla corte di Fabregas. (Transferfeed.com)

Ore 14:30 | Real Madrid, altra tegola: Asencio si opera e salta la Roma

Nuovo problema per il Real Madrid in vista della sfida di Champions contro la Roma. Il club spagnolo ha annunciato che Raúl Asencio sarà operato per una frattura da stress alla tibia destra: il difensore salterà quindi la gara contro i giallorossi e ha di fatto chiuso in anticipo il suo 2026. Per l’ex tecnico romanista aumentano così le assenze: anche Valverde e Konaté sono indicati come quasi certamente indisponibili, mentre resta da valutare Mbappé.

Ore 11:25 | Lucchesi: “Buffon e Cannavaro erano praticamente della Roma. Totti soffre il distacco dal club”

Fabrizio Lucchesi, ex ds della Roma, ha ricordato due grandi affari sfumati: “Per Buffon e Cannavaro eravamo già d’accordo col Parma, Tanzi e Sensi si erano stretti la mano e stavamo preparando i contratti. Poi intervenne con forza la Juventus, e Tanzi fu costretto a rimangiarsi la parola per non andare in difficoltà con altri affari da fare con Agnelli”. Lucchesi ha parlato anche di Francesco Totti: “È un ragazzo meraviglioso, oggi soffre maledettamente il distacco dal club”. (Rete Sport)

Ore 10:30 | Niente amichevoli durante la sosta: possibile un test con la Primavera

Gian Piero Gasperini continua a lavorare a Trigoria con i giocatori rimasti a disposizione, ma la Roma non disputerà amichevoli prima della ripresa del campionato, fissata per l’11 ottobre contro il Como. Resta invece possibile un test in famiglia contro la Primavera di Scala, ipotesi già accennata dal tecnico dopo Roma-Inter. (Corriere della Sera)

Ore 9:30 | De Roon scalda i motori: Gasperini prepara il suo “equilibratore”

La sosta può diventare l’occasione giusta per De Roon per entrare definitivamente nei meccanismi della Roma. Fin qui si è visto poco, ma nella mezz’ora contro il Torino ha già mostrato qualità preziose: lettura degli spazi, personalità e capacità di dare equilibrio. Gasperini, che lo conosce alla perfezione dai tempi dell’Atalanta, punta a riaverlo al massimo della condizione alla ripresa del campionato. Nel 2024-25, sotto la guida del tecnico, De Roon chiuse tra i migliori della Serie A per intercetti, palloni recuperati e tackle. (Il Messaggero)

Ore 8:40 | Romano, Juventus e Inter si muovono sul centrocampista

L’ottimo avvio di stagione di Alessandro Romano con il Cagliari avrebbe attirato l’attenzione di Juventus e Inter. Secondo Tuttosport, il centrocampista sarebbe già valutato intorno ai 20 milioni di euro. Massara, che conosce bene il giocatore e il suo entourage, continuerebbe a seguirlo con particolare attenzione, mentre anche l’Inter si starebbe muovendo nella stessa direzione. (Tuttosport)

Ore 8:00 | Cristante, l’insostituibile della Roma: ora mette nel mirino Bruno Conti

Bryan Cristante continua a essere un punto fermo della Roma nonostante il passare degli allenatori. Da Di Francesco a Gasperini, tutti gli hanno affidato un ruolo centrale in mezzo al campo. Con 370 presenze in giallorosso è decimo nella classifica all time e ora punta Tancredi (389), Nela (397) e Bruno Conti (402). Gasperini lo considera imprescindibile accanto a Koné e lo aspetta al rientro dopo i problemi alla schiena, con il Como già nel mirino. (Il Tempo)