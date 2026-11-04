FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 4 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Mora esalta Wesley: “Arriverà ai massimi livelli del calcio”

Rodrigo Mora, tra i migliori della Roma nel primo tempo di Manchester, ha speso parole importanti per Wesley: “Oggi ha disputato un’altra grande partita. È un grande giocatore e arriverà ai massimi livelli del calcio”. Il portoghese ha poi raccontato il loro rapporto: “Parliamo soprattutto del Brasile e del calcio brasiliano. La lingua ci aiuta molto. Mi ha dato una grande mano nell’accoglienza alla Roma e gli sono davvero grato”. (TNT Sports)

Ore 9:20 | Manchester United, sfottò social alla Roma: “Absolute cinema”

Dopo la vittoria contro la Roma, il Manchester United ha celebrato il successo sui social con un post dedicato ai precedenti contro i giallorossi, dal 7-1 fino alla rimonta di ieri sera. La didascalia scelta dai Red Devils è stata “Absolute cinema”, riprendendo proprio l’espressione utilizzata per raccontare una sfida che nel primo tempo aveva visto la squadra di Gasperini dominare e portarsi avanti di due reti.

Ore 8:45 | I voti dei quotidiani: Soulé il migliore, Mora convince, Balerdi crolla

I quotidiani premiano soprattutto Soulé (7,00), migliore della Roma grazie a un primo tempo di altissimo livello, con gol e rigore procurato. Alle sue spalle Mora (6,75), mentre Cristante e Wesley (6,25) raccolgono giudizi complessivamente positivi. In fondo alle pagelle c’è nettamente Balerdi (4,42), penalizzato dall’errore che ha dato il via alla rimonta dello United. Male anche Pisilli (4,83) e Lulli (5,08), mentre Vasquez e Ghilardi (5,50) restano sotto la sufficienza.

Ore 7:00 | Rensch, risentimento all’adduttore destro: nuovi controlli in queste ore

Prima diagnosi per Rensch, uscito durante Manchester United-Roma per un risentimento muscolare all’adduttore destro. Il giocatore, sostituito da Lulli, verrà sottoposto a ulteriori valutazioni nelle prossime ore da parte dello staff medico giallorosso per chiarire l’entità del problema. L’olandese è in forte dubbio per Roma-Sassuolo di sabato.