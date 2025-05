FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 7 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Stadio, lunedì il via agli scavi archeologici

Lunedì prossimo, il 12 maggio, gli archeologi e scavatori torneranno al lavoro a Pietralata per riprendere i sondaggi archeologici. La ripresa di queste operazione è fondamentale per completare il progetto definitivo. La Roma è ormai vicina alla conclusione della fase progettuale e nei prossimi giorni potrebbe già esserci la consegna di quello definitivo. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – Roma, oggi la ripresa degli allenamenti

Dopo i due giorni di pausa concessi da mister Ranieri all’indomani della vittoria contro la Fiorentina, oggi la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida di lunedì prossimo, ore 20:45, contro l’Atalanta.

IN AGGIORNAMENTO…