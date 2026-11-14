FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 14 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Soulé: “Sapore amaro, ma abbiamo fame”. Enzo Fernandez lo esalta

Dopo il ko dell’Argentina contro l’Uruguay, Matias Soulé ha commentato i suoi 45 minuti in campo: “Ci resta un sapore amaro perché abbiamo provato di tutto. Siamo appena all’inizio di questo nuovo ciclo e c’è tanta fame per quello che verrà”. Il giallorosso ha poi elogiato l’intesa con Nico Paz: “È un grandissimo giocatore”. Parole importanti anche da Enzo Fernandez: “Questa squadra ha un grande futuro. Nico Paz è un animale, Soulé la stessa cosa”.

Ore 9:00 | Roma, riecco Dybala: ma Mora ora è diventato intoccabile

Paulo Dybala è sempre più vicino al rientro e ieri ha svolto buona parte della seduta in gruppo. Alla ripresa degli allenamenti sarà disponibile e tornerà ad aggiungersi a Soulé e Mora sulla trequarti. Proprio il portoghese, però, ha scalato le gerarchie grazie al suo rendimento e alla capacità di recuperare palloni nella trequarti avversaria: 2,3 a partita, più di tutti nella rosa. Per Mora anche 4 gol e 2 assist tra campionato e Champions. A Parma, inoltre, Soulé tornerà dall’Argentina soltanto 48 ore prima della gara. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 | Argentina ko con l’Uruguay: autogol di Balerdi, 45 minuti per Soulé

Serata amara per i giallorossi impegnati con l’Argentina, sconfitta 2-1 dall’Uruguay in amichevole. Balerdi ha giocato tutti i 90 minuti ed è stato sfortunato protagonista dell’autogol che ha sbloccato la partita, mentre Soulé è entrato nella ripresa disputando 45 minuti. Panchina per Castro. A fine gara Scaloni ha difeso i giovani: “Devono trovare il loro ritmo con questa maglia, per loro è difficile”.