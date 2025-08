FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 2 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:20 – Dzeko: “Roma-Barcellona la partita più emozionante della mia carriera”

Tornato in Italia alla Fiorentina, Edin Dzeko ha rivelato alla Gazzetta quale sia stata la gara più emozionante della sua carriera: “Roma-Barcellona sopra tutte. Dopo il 4-1 dell’andata non ci siamo mai arresi. Il mio gol all’inizio ha acceso l’Olimpico, da lì in poi è successo qualcosa di magico. Un’energia pazzesca”. Un ricordo indelebile, persino più della storica rimonta col City sul QPR. (gazzetta.it)

Ore 11:45 – Coletta si racconta: “Sogno l’esordio all’Olimpico con la Roma”

Dal ritiro di Pinzolo parla Federico Coletta, talento classe 2007 della Primavera. Dopo una stagione da protagonista, indosserà la maglia numero 10: “È un sogno, ma sono ancora un ragazzo che sta facendo il suo percorso”. Centrocampista offensivo col vizio del gol, Coletta sogna il debutto in prima squadra: “Mi ispiro al professionismo, ma tengo i piedi per terra. L’obiettivo è arrivare in Serie A, spero con la maglia della Roma”.

Ore 11:00 – Gli auguri della Roma a Rocca per i suoi 71 anni

Attraverso un post sul proprio profilo social, la Roma ha voluto fare gli auguri a Francesco Rocca, che compie oggi 71 anni. La società giallorossa ha celebrato la leggenda e membro della Hall of Fame del club ricordando la sua carriera dedicata alla Roma. Nel messaggio di auguri, il club ha omaggiato Rocca utilizzando anche il suo celebre soprannome: “Tanti auguri, Kawasaki!”

Ore 9:30 – Roma in partenza per la Francia

La Roma è in partenza per la Francia. La squadra giallorossa, come si vede nelle immagini diffuse dal club ufficiale tramite i propri social, sta lasciando la Capitale in direzione Francia, dove affronterà il Lens nell’amichevole di oggi pomeriggio.

IN AGGIORNAMENTO…