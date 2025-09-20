FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 20 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:10 – Ferrero: “Alla Samp mi hanno ammazzato…”

Ieri la Ternana ha accolto Claudia Rizzo, prima donna presidente della sua storia. Al suo fianco Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria e noto tifoso della Roma, che affiancherà la governance nelle scelte operative del club umbro. Durante la conferenza Ferrero ha scherzato sulla sua fede: “Non dire di che squadra eri tifosa. Io alla Sampdoria ho detto di essere romanista… e mi hanno ammazzato!”.

Ore 11:00 – Primavera, Guidi alla vigilia col Genoa

Il tecnico Federico Guidi sottolinea i margini di crescita del gruppo: “Siamo contenti dei miglioramenti tecnici, tattici e fisici dei ragazzi. Siamo ancora in embrione”. Sul sistema di gioco: “Cerchiamo ogni settimana di mettere il vestito più idoneo per far esprimere al massimo i ragazzi”. Sulla sfida contro il Genoa: “Affrontiamo la prima in classifica, esperti e rinforzati, ma vogliamo ripetere le ultime buone prestazioni”.

Ore 10:00 – Ottavio Bianchi: «Così ho capito il derby»

Ottavio Bianchi, tecnico della Roma dal 1990 al 1992, ha ricordato al Corriere della Sera l’episodio che gli fece comprendere la mentalità romanista: «Dopo l’ultima giornata vincemmo a Pisa, i tifosi esultarono perché avevamo chiuso davanti alla Lazio». Sull’attualità: «Gasperini lascerà il segno, ha l’esperienza per adattarsi alla piazza». (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – Derby dei presidenti: Friedkin vs Lotito

Il derby di domenica (12:30) segna il 12° confronto tra le presidenze di Roma e Lazio. I Friedkin hanno collezionato finora 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte contro Lotito. L’ultimo derby con vittoria giallorossa risale a gennaio con Ranieri in panchina. (Il Tempo)

