Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 21 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:50 | PSG-Roma, Luis Enrique recupera Dembélé e Marquinhos

Il Paris Saint-Germain si avvicina alla sfida di Champions contro la Roma con due recuperi pesanti. Luis Enrique ritrova infatti Ousmane Dembélé e l’ex giallorosso Marquinhos, entrambi nuovamente a disposizione già per la gara di stasera contro il Nizza. Due rientri importanti in vista dell’appuntamento di mercoledì al Parc des Princes. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 | Roma, sondaggio per Muci: a consigliarlo sarebbe stato Salah

Spunta anche Ernest Muci tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare l’attacco a gennaio. L’esterno destro classe 2001 del Trabzonspor ha iniziato la stagione con 3 gol e 6 assist in 10 partite e, secondo diversi media turchi, i giallorossi avrebbero già effettuato un primo sondaggio con il suo entourage. A spingere la Roma sul giocatore sarebbe stato anche Mohamed Salah, suo compagno di squadra al Trabzonspor, che lo avrebbe consigliato direttamente alla proprietà. La valutazione di Muci sarebbe compresa tra 15 e 20 milioni di euro.

Ore 8:40 | Parma-Roma, oltre 3mila giallorossi al Tardini: massima allerta e 200 agenti

Sarà una trasferta a forte tinte giallorosse quella di oggi a Parma: oltre 3.000 tifosi della Roma saranno presenti nel settore ospiti, ma il numero complessivo potrebbe essere ancora più alto per la presenza di romanisti anche negli altri settori del Tardini. Sul fronte dell’ordine pubblico è stata predisposta una macchina di sicurezza importante: saranno impiegati 200 agenti, anche alla luce degli incidenti avvenuti nel 2025. (La Gazzetta dello Sport)

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