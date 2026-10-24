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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 24 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Stramaccioni: “La Roma ha più certezze. Malen mi ricorda Shevchenko”

Andrea Stramaccioni presenta Napoli-Roma sottolineando il momento dei giallorossi: “La Roma è un gruppo pieno di entusiasmo che di certezze ne ha molte, ma per stare lassù deve vincere partite come questa”. Grande elogio per Malen: “La sua mezzaluna di smarcamento, il primo controllo orientato e la velocità mi ricordano, con i debiti paragoni, i movimenti di Shevchenko”. Sulla chiave del match: “Saranno dieci duelli delicati. Il controllo passerà dal centrocampo e occhio alle transizioni”. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 | Napoli-Roma, sfida anche tra proprietà: Friedkin ha investito 1,06 miliardi nel club

Napoli-Roma mette di fronte anche due modelli societari molto diversi. De Laurentiis ha costruito un Napoli improntato all’autosufficienza, mentre Dan Friedkin ha sostenuto direttamente la Roma con investimenti enormi: dall’estate 2020 al dicembre 2025 avrebbe sborsato complessivamente 1,06 miliardi di euro, di cui 824 milioni destinati alla gestione del club. Secondo Forbes, il patrimonio personale di Friedkin ammonta a 12,8 miliardi di dollari, mentre i conti della Roma restano in perdita ma con un deficit progressivamente ridotto negli ultimi esercizi. (La Gazzetta dello Sport)

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