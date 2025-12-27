FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 27 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 13:00 – El Aynaoui MVP con il Marocco
Neil El Aynaoui continua a crescere, convincendo sia a Trigoria sia con la nazionale marocchina. Nonostante il pareggio col Mali nella Coppa d’Africa, il giallorosso ha vinto il premio di MVP: “Siamo delusi, ma questa partita ci servirà da lezione. Nel primo tempo siamo stati bravi, nel secondo siamo calati. Lavoreremo per correggere tutto”. Punto fermo per il ct Regragui, El Aynaoui mostra sempre più leadership dentro e fuori dal campo.
Ore 11:25 – Stadio Roma, ora la verifica di ottemperanza
Il progetto dello stadio di Pietralata vale tra 1 e 1,2 miliardi di euro per un impianto da oltre 60mila posti ed è il più grande investimento privato a Roma degli ultimi 20 anni. Ora il Comune avvierà a gennaio la “verifica di ottemperanza” per controllare il rispetto delle prescrizioni del pubblico interesse. Se arriverà il via libera, si andrà al voto in Consiglio comunale, ultimo passaggio politico prima della conferenza dei servizi decisoria. La Roma stima due anni di lavori dalla posa della prima pietra. (Il Tempo)
Ore 10:00 – Difesa Roma, frenata Disasi: avanza Drăgușin
Massara è volato a Parigi, città natale di Axel Disasi che resta un obiettivo per la difesa. Il centrale è stato offerto, ma il Chelsea ha esaurito gli slot per i prestiti e può lasciarlo partire solo a titolo definitivo, condizione che complica l’operazione anche per la concorrenza di Paris FC, Barcellona e Lione. Per questo motivo prende quota Drăgușin, in uscita dal Tottenham.
Ore 9:10 – Vieri: “Gasp va ascoltato, Dybala non è finito”
Cristian Vieri ha commentato il momento offensivo della Roma: “Bisogna ascoltare Gasperini: se dice che servono due attaccanti, servono due attaccanti. La Roma fa pochi gol e deve sfondare davanti”. Sui singoli: “Non va discusso Dybala, non è finito e ha qualità che gli altri non hanno. E se non inventa lui, c’è comunque il piedino di Soulé”. (Gazzetta dello Sport)
LEGGI ANCHE – Di Canio: “Gasp mi ha sorpreso, ma vediamo che succede quando le cose non andranno…”
Ore 8:20 – Frendrup pista calda con Pisilli al Genoa
Lunedì contro la Roma sarà una vetrina importante per Morten Frendrup, centrocampista del Genoa seguito da tempo dai giallorossi e molto apprezzato da Gasperini. Agenti e intermediari lavorano all’ipotesi di uno scambio di prestiti con Niccolò Pisilli, gradito a De Rossi, con possibile diritto di riscatto condizionato per entrambi a giugno. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:30 – De Rossi recupera Thorsby per la Roma
Il Genoa arriverà a Roma dopo una sconfitta beffarda, con gol subito in pieno recupero nonostante l’inferiorità numerica. Una gara “immeritata” che spinge la squadra di De Rossi a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. All’Olimpico mancherà Leali, espulso contro l’Atalanta. Ripresa degli allenamenti dopo Natale con Thorsby a sorpresa in gruppo; da valutare Cuenca, Gronbaek, Messias e Siegrist. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
sta necessità del difensore “Dragusin” la capisco poco
Mancini
Ndicka
Hermoso
Celik
Zio,
Ghilardi
Mi sembrano abbastanza
Mentre a centrocampo in interdizione siamo contati e ora che manca EA “scoperti”
Ptrebbero bastare… ma senza Hermoso e N’ Dicka contro la juve si è sentita la mancanza (specialmente sul primo gol…) comunque lo sa il GASP cosa vuole. L’ unico vantaggio vero sul mercato è che se ti togli 14 mln di ingaggio con Dybala e Pellegrini si può prnsare seriamente una ricostruzione profonda…
Io penso che Ghilardi l’allenatore non lo vede proprio. Non so se a torto o a ragione, ma mi sembra evidente, visto che finora ha giocato una sola partita da titolare in EL, e non mi sembra sia stato granché considerato dell’allenatore. Non mi meraviglierei se a gennaio Ghilardi finisse in prestito da qualche parte. Non Ziolkowski, invece, che mi sembra la prima delle alternative ai tre titolarissimi (Hermoso, Mancini, Ndicka), mentre Celik credo che Gasp lo veda soprattutto come esterno, non come centrale, dove pure aveva fatto bene con Ranieri. Ecco perché stiamo cercando un difensore centrale (Disasi o Dragusin), perché Ghilardi probabilmente va in prestito a gennaio o comunque non gioca mai.
Concordo…in difesa a 3 abbiamo Mancini,Hermoso,Celik,Ghilardi,Ziolkowski (che non ha sfigurato contro la Juve) ,nel reparto offensivo stiamo a posto come numero ma non come salute visti infortuni e poca atleticità dimostrata, invece a centrocampo ,nella linea mediana in effetti siamo pochini…
Non sono d’accordo e se fosse che la squadra per andare in gol ha bisogno di una spinta diversa da dietro…..gente che sa difendere e attaccare e per attaccare devi sbagliare meno palloni quando parte la manovra, i nostri due leader Cristante e Mancini sono molto abili in fase difensiva su un gioco orizzontale ma quando si tratta di verticalizzare sono meno precisi. Un difensore con altre caratteristiche porterebbe vantaggio anche agli attaccanti. Piano piano si fanno le squadre
comunque vada sarà un successo. la Roma è quarta davanti la Juve , il Bologna e l’Atalanta
“verifica di ottemperanza” –> prescrizioni del pubblico interesse.
voto in Consiglio comunale –> ultimo passaggio politico
conferenza dei servizi decisoria.
e poi ? so finiti ? non ci sono altri passaggi burocratici?
solo altri 3 piccoli possibili intoppi?
Dragusin no per 2 motivi: 1) è reduce da rottura del crociato; 2)siamo super coperti con Mancini, Ndika, Hermoso, Celik, Ghilardi, Ziolkowski ed ev. Reale, Nardin, Mirra.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.