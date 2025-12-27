FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 27 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:00 – El Aynaoui MVP con il Marocco

Neil El Aynaoui continua a crescere, convincendo sia a Trigoria sia con la nazionale marocchina. Nonostante il pareggio col Mali nella Coppa d’Africa, il giallorosso ha vinto il premio di MVP: “Siamo delusi, ma questa partita ci servirà da lezione. Nel primo tempo siamo stati bravi, nel secondo siamo calati. Lavoreremo per correggere tutto”. Punto fermo per il ct Regragui, El Aynaoui mostra sempre più leadership dentro e fuori dal campo.

Ore 11:25 – Stadio Roma, ora la verifica di ottemperanza

Il progetto dello stadio di Pietralata vale tra 1 e 1,2 miliardi di euro per un impianto da oltre 60mila posti ed è il più grande investimento privato a Roma degli ultimi 20 anni. Ora il Comune avvierà a gennaio la “verifica di ottemperanza” per controllare il rispetto delle prescrizioni del pubblico interesse. Se arriverà il via libera, si andrà al voto in Consiglio comunale, ultimo passaggio politico prima della conferenza dei servizi decisoria. La Roma stima due anni di lavori dalla posa della prima pietra. (Il Tempo)

Ore 10:00 – Difesa Roma, frenata Disasi: avanza Drăgușin

Massara è volato a Parigi, città natale di Axel Disasi che resta un obiettivo per la difesa. Il centrale è stato offerto, ma il Chelsea ha esaurito gli slot per i prestiti e può lasciarlo partire solo a titolo definitivo, condizione che complica l’operazione anche per la concorrenza di Paris FC, Barcellona e Lione. Per questo motivo prende quota Drăgușin, in uscita dal Tottenham.

Ore 9:10 – Vieri: “Gasp va ascoltato, Dybala non è finito”

Cristian Vieri ha commentato il momento offensivo della Roma: “Bisogna ascoltare Gasperini: se dice che servono due attaccanti, servono due attaccanti. La Roma fa pochi gol e deve sfondare davanti”. Sui singoli: “Non va discusso Dybala, non è finito e ha qualità che gli altri non hanno. E se non inventa lui, c’è comunque il piedino di Soulé”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Frendrup pista calda con Pisilli al Genoa

Lunedì contro la Roma sarà una vetrina importante per Morten Frendrup, centrocampista del Genoa seguito da tempo dai giallorossi e molto apprezzato da Gasperini. Agenti e intermediari lavorano all’ipotesi di uno scambio di prestiti con Niccolò Pisilli, gradito a De Rossi, con possibile diritto di riscatto condizionato per entrambi a giugno. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – De Rossi recupera Thorsby per la Roma

Il Genoa arriverà a Roma dopo una sconfitta beffarda, con gol subito in pieno recupero nonostante l’inferiorità numerica. Una gara “immeritata” che spinge la squadra di De Rossi a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. All’Olimpico mancherà Leali, espulso contro l’Atalanta. Ripresa degli allenamenti dopo Natale con Thorsby a sorpresa in gruppo; da valutare Cuenca, Gronbaek, Messias e Siegrist. (Il Tempo)

