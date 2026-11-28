Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 28 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 | Capello esalta il gioco della Roma: “L’Inter subisce troppo”

Fabio Capello torna a parlare della corsa scudetto, sottolineando la solidità del progetto di Gasperini: “La Roma suona uno spartito perfettamente assorbito, sa che musica deve fare e in campo si vede”. L’ex tecnico evidenzia invece le difficoltà difensive dell’Inter, che non può sempre riuscire a rimontare partite complicate. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 | Bologna, Theate: “Con la Roma spero di fare una grande partita, io ci credo”

Dopo lo 0-0 contro il Venezia, il difensore del Bologna Arthur Theate guarda già alla sfida di venerdì prossimo contro i giallorossi: “Spero di fare una grande partita con la Roma, come quella che abbiamo fatto a San Siro con il Milan, io ci credo”. Il belga sottolinea però la necessità di migliorare il rendimento e la continuità della squadra. (Il Resto del Carlino)

Ore 8:30 | Dybala, zero gol ma 25 occasioni create: come cambia il ruolo della Joya

Ancora a secco di gol e non più primo rigorista della Roma, Paulo Dybala resta comunque prezioso nella costruzione del gioco offensivo. In campionato la precisione al tiro dell’argentino è scesa dal 42% della passata stagione al 30% di quella attuale. La Joya ha però già creato 25 occasioni, di cui otto da gol, e fornito quattro assist. (La Repubblica)

Ore 7:30 | Endrick, Cardinale non molla: il Milan punta sull’asse con Roc Nation

Nonostante il nuovo muro alzato da Mourinho, il Milan continua a puntare con decisione su Endrick. Cardinale vorrebbe sfruttare i rapporti con Roc Nation, l’agenzia che rappresenta il brasiliano, per favorire l’operazione. I rossoneri sarebbero disposti a investire 60 milioni più bonus, concedendo al Real Madrid il diritto di recompra. L’obiettivo è portare il giocatore a Milano a gennaio oppure in estate. (La Gazzetta dello Sport)

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