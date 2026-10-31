FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 31 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:55 | Roma, scout in Svezia per Månsson: su di lui United, Chelsea e Arsenal

La Roma continua a lavorare anche sui talenti del futuro. Secondo Expressen, il club giallorosso avrebbe inviato alcuni scout per seguire da vicino Oliver Månsson, centrocampista classe 2009 del Göteborg, osservato nell’ultima sfida contro il Djurgården. Sul giovane svedese ci sarebbero anche Manchester United, Chelsea e Arsenal. (Expressen)

Ore 9:30 | Sabatini: “Gasperini insegna l’ortodossia della vittoria”

Walter Sabatini esalta ancora la Roma di Gasperini, soffermandosi soprattutto sullo spirito del gruppo: “La coesione spirituale è un fattore superiore. La Roma attraversa questo stato d’animo collettivo”. Poi l’elogio al tecnico: “Gasperini insegna l’ortodossia della vittoria, è un allenatore che ti fa fare passi da gigante”. Sul 3-3 di Napoli aggiunge: “È un toccasana per il calcio italiano. Hanno giocato benissimo entrambe”. (Il Foglio)

Ore 9:15 | Udinese-Roma, Ghilardi verso una maglia da titolare. Malen guida l’attacco

Gasperini non pensa al turnover e a Udine vuole schierare la miglior Roma possibile. Gollini sarà confermato in porta, mentre Ghilardi è indicato da tutti i quotidiani tra i titolari in difesa. Sulle altre due maglie resta il ballottaggio tra Balerdi, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce favoriti Lulli e Wesley, mentre in mezzo ruotano Cristante, De Roon e Pisilli. Davanti certe le presenze di Soulé e Malen, con Pisilli e Mora in corsa per completare il reparto offensivo.

Ore 8:10 | Gasperini punta la vittoria numero 30

La Roma apre a Udine l’ultima settimana prima della sosta, che proseguirà contro Manchester United e Sassuolo. I giallorossi hanno gli stessi 21 punti dopo nove giornate della scorsa stagione, ma ne hanno conquistati quattro in più rispetto agli stessi incroci dell’anno scorso. Gasperini è inoltre vicino alla 30ª vittoria in Serie A sulla panchina della Roma: potrebbe raggiungerla alla 48ª presenza, prima di Spalletti (54), Capello (55) e Mourinho (59). (Corriere della Sera)