FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 7 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:10 | Molina, squalifica ridotta: da sette a quattro giornate

La FIFA ha accolto parzialmente il ricorso dell’Argentina riducendo da sette a quattro giornate la squalifica inflitta a Nahuel Molina dopo gli episodi avvenuti al termine della finale del Mondiale contro la Spagna. Confermata invece la multa da 60.000 dollari. Nessuno sconto per Leandro Paredes, che dovrà scontare tutte le dieci giornate previste in primo grado.

Ore 10:00 | Gollini non recupera: contro il Sassuolo tocca ancora a Vasquez

Pierluigi Gollini non sarà a disposizione per la sfida di stasera contro il Sassuolo. Il dolore alla schiena accusato prima della gara con il Manchester United non è ancora passato e tra i pali toccherà quindi ancora a Devis Vasquez. Per il colombiano sarà il ritorno in Serie A dopo 16 mesi: l’ultima presenza risaliva al 25 maggio 2025 in Empoli-Verona. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 | La formazione dei quotidiani: Ghilardi-Balerdi il dubbio in difesa

La Roma cerca il riscatto contro il Sassuolo dopo il ko di Manchester. In porta Vasquez va verso la conferma, con Gollini ancora in dubbio. In difesa il vero ballottaggio è tra Ghilardi e Balerdi, mentre Ndicka ed Hermoso sono favoriti per completare il reparto. A centrocampo ancora Cristante-De Roon, con Molina e Wesley sulle fasce. Davanti i quotidiani concordano sul tridente Soulé-Mora-Malen. (Il Tempo, Il Messaggero, Corsport, Gasport, Corsera)