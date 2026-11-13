FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 13 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Faisca incorona Mora: “È una delle stelle del Portogallo”

Arrivano nuovi elogi per Rodrigo Mora. Il ct del Portogallo Under 20, Vasco Faisca, ha parlato così del talento della Roma: “È un grande talento, un gran giocatore anche se ancora giovane. Credo sia nelle giuste mani con Gasperini, che è un grande allenatore”. Faisca si dice convinto che il tecnico giallorosso possa aiutarlo a compiere un ulteriore salto di qualità: “Non ho dubbi che lo aiuterà a diventare ancora più un campione”. (Sportitalia)

Ore 8:45 | Lazio, Sutalo salta il derby: Nuno Tavares prova il recupero

La Lazio perderà Josip Sutalo per il derby contro la Roma. Il difensore croato ha riportato uno stiramento di secondo grado al flessore sinistro e resterà fuori per circa 40-50 giorni. Da valutare invece Nuno Tavares, fermato da una lesione allo stesso muscolo: per lui previsto circa un mese di stop, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la stracittadina del 13 dicembre. (Il Messaggero)

Ore 7:30 | Roma, attacco da record: 31 gol e 12 marcatori diversi

La Roma di Gasperini è la squadra più prolifica del campionato con 31 gol in 11 giornate, record giallorosso a questo punto della stagione. Solo contro il Como la squadra è rimasta a secco, mentre sono già 12 i giocatori andati a segno. In testa c’è Malen con 8 reti, seguito da Mora con 4, ma al bottino partecipano anche centrocampisti e difensori come Pisilli e Ghilardi. (La Gazzetta dello Sport)