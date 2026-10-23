FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 23 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Dybala sorride: possibile panchina già contro il Cagliari

Buone notizie per Paulo Dybala: i controlli hanno evidenziato un netto miglioramento del polpaccio destro e il fastidio è quasi sparito. Gasperini spera di riaverlo il prima possibile dopo lo stop di Pellegrini e l’argentino potrebbe tornare in panchina già martedì contro il Cagliari, magari per uno spezzone finale. L’obiettivo iniziale restava Udinese-Roma, ma il recupero potrebbe quindi essere anticipato. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 | Zago: “Roma e Inter favorite, Gasp ha portato una mentalità vincente”

Zago vede la Roma pienamente in corsa per il titolo: “È una squadra forte in ogni reparto e, insieme all’Inter, è la favorita per lo Scudetto”. L’ex difensore ha elogiato anche Gasperini: “Ha portato una mentalità vincente. Lo reputo uno dei tre migliori allenatori degli ultimi anni”. Su Napoli-Roma ha aggiunto: “Se la Roma gioca come sta facendo ultimamente, può spuntarla”. (Il Tempo)