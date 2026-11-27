Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 27 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 | Roma, i Friedkin studiano il modello PSG per il futuro del settore giovanile

I Friedkin guardano al Campus di Poissy del Paris Saint-Germain come modello per valorizzare il settore giovanile della Roma. Il centro sportivo francese, costato oltre 300 milioni di euro, coniuga calcio e istruzione e ha permesso di lanciare dieci giovani in prima squadra nell’ultima stagione, con il 97% degli studenti promossi alla maturità. Non c’è ancora un investimento deliberato, ma la proprietà giallorossa studia il progetto per creare maggiore continuità tra vivaio e prima squadra. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 | Hermoso nel mirino del Barcellona, ma la Roma lavora per blindarlo

Le ottime prestazioni di Mario Hermoso avrebbero attirato l’attenzione del Barcellona. Il ds blaugrana Deco apprezzerebbe l’esperienza internazionale, le qualità in impostazione e la duttilità tattica del difensore spagnolo. Il club catalano starebbe monitorando la sua situazione contrattuale in vista del mercato estivo, ma la Roma è già al lavoro per blindare uno dei pilastri di Gasperini con un rinnovo fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. (Fichajes.net)

Ore 8:45 | Malen-Soulé-Mora, terzo tridente più prolifico d’Europa

Il tridente della Roma composto da Malen, Soulé e Mora è il terzo più prolifico d’Europa con 38 partecipazioni attive al gol (26 reti e 12 assist). Meglio soltanto Barcellona (64) e Bayern Monaco (45), mentre alle spalle dei giallorossi figurano Real Madrid (37), Manchester City (33), PSG (31) e Inter (25). A trascinare la Roma è soprattutto Malen, con 17 gol in 16 partite, ma impressiona anche la crescita di Mora: 5 reti e 2 assist in 15 presenze, gli stessi numeri ottenuti lo scorso anno in 44 gare con il Porto. All’appello mancano ancora i gol di Dybala, a secco dal 18 gennaio scorso. (La Gazzetta dello Sport)

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