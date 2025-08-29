FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 29 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Roma, lascia Priscilla Bortoloni
Ennesima novità tra gli uffici di Trigoria. Nel quartier generale giallorosso dopo l’arrivo del nuovo CFO Jason Morrow c’è stato l’addio di Priscilla Bortoloni ex protocol manager della Roma. Il dirigente texano è arrivato nella Capitale a maggio prendendo il posto di Anna Rabuano. A giugno ha sostituito anche Vitali nel ruolo di Chief Administrative Officer. (La Repubblica)
Ore 8:45 – Europa League, sorteggio a Montecarlo: Roma tra le favorite
Nuova formula per l’Europa League: 36 squadre in un girone unico, con 4 gare in casa e 4 in trasferta. Oggi alle 13 a Montecarlo il sorteggio insieme alla Conference. Per Roma e Bologna avversarie insidiose ma alla portata: Porto, Betis, Celta, Stoccarda, Lione e soprattutto l’Aston Villa e il Nottingham Forest. Gasperini, già trionfatore con l’Atalanta nel 2024, chiede rinforzi ma promette una Roma aggressiva e pronta a sorprendere. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:20 – Pisa-Roma, Gasperini pensa a Dybala titolare
Dopo il successo all’esordio col Bologna, la Roma cerca conferme domani sera a Pisa. Gasperini deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: Celik e Hermoso si giocano un posto in difesa accanto a Mancini e N’Dicka, con Wesley e Angelino sulle fasce. In mezzo certo Koné, affiancato da Cristante o El Aynaoui, che potrebbe avanzare sulla trequarti. Possibile tandem Dybala-Soulé dietro Ferguson, con la Joya in crescita e pronta a partire dall’inizio. (Corriere dello Sport)
