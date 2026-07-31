FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 31 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Domani altro test per la Roma: c’è il Cardiff

Domani, sabato 1 agosto alle ore 16, si giocherà la prima amichevole del ritiro gallese della Roma: i giallorossi affronteranno il Cardiff, squadra che milita in Championship, la serie B inglese. In attacco, in attesa delle ali, Gasperini potrà contare su Castro, oltre che su Dybala, Soulè e Malen. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Ore 8:15 – Roma in Galles, ritiro al Vale Resort fino all’8 agosto

La Roma vola oggi in Galles per la seconda parte del ritiro, in programma al Vale Resort di Hensol, vicino Cardiff, fino all’8 agosto. La struttura, utilizzata anche dalle nazionali gallesi di calcio e rugby, dispone di sette campi conformi agli standard FIFA, campo sintetico 3G, terreno ibrido, arena indoor, palestre, spa, piscine e hotel a cinque stelle. Al gruppo si aggregheranno anche El Aynaoui e Castro. (Il Messaggero)

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