FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 6 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:30 | Cunha provoca Balerdi sui social: tifosi della Roma furiosi
Il post di Balerdi dopo Manchester United-Roma ha acceso una nuova coda polemica. Il difensore aveva espresso su Instagram tutto il proprio rammarico per l’errore che ha favorito il 2-2 di Cunha, e proprio il brasiliano dello United ha commentato con un secco “Crack.”. Un messaggio interpretato da molti tifosi romanisti come una provocazione, anche alla luce dell’espulsione dell’attaccante nel finale e delle tensioni vissute a bordocampo.
Ore 9:30 | Roma, senza Svilar la difesa perde certezze
Il rientro di Svilar dopo la sosta è atteso con impazienza da Gasperini. Con il belga in porta la Roma ha subito 4 gol in 6 partite, con una media di 0,66 a gara. Senza di lui, tra Gollini e Vasquez, le reti incassate sono state 14 in 8 partite, con la media salita a 1,75. (La Gazzetta dello Sport)
Ore 8:45 | Roma, il calendario ora aiuta: Gasp punta quota 20
Dopo un ottobre durissimo, il calendario della Roma sembra alleggerirsi: Sassuolo, Parma e Monza accompagneranno la squadra verso la fine di novembre, con in mezzo la sfida di Champions contro il PSG. Intanto i giallorossi sono arrivati a 17 risultati utili consecutivi in Serie A, con 13 vittorie e 4 pareggi, e Gasperini può puntare quota 20 prima degli scontri diretti di dicembre. Davanti restano le serie di Ranieri a 19 e Spalletti a 20. (Corriere dello Sport)
Ore 8:10 | Roma-Sassuolo verso il sold out, aperto anche il Distinto Nord-Ovest
L’Olimpico si prepara a riempirsi ancora una volta. Per Roma-Sassuolo di sabato sera il sold out è ormai vicino e, per far fronte alla grande richiesta, è stato aperto anche il Distinto Nord-Ovest. Una risposta importante dei tifosi dopo la delusione europea contro il Manchester United. Dopo la sosta, la Roma affronterà Parma e PSG in trasferta e tornerà all’Olimpico soltanto il 29 novembre contro il Monza. (Il Romanista)
Ore 7:40 | Roma spremuta dal calendario, De Roon verso il riposo
La Roma arriva alla sfida contro il Sassuolo dopo un tour de force pesantissimo: nove partite in 27 giorni, praticamente una ogni tre. Gasperini lo aveva già sottolineato: “In questo periodo abbiamo giocato otto partite sul filo del rasoio”. Il più utilizzato è stato De Roon, con 673 minuti nelle ultime otto gare, e domani potrebbe riposare. Restano inoltre in forte dubbio i recuperi di Dybala, Koné e Gollini. (La Gazzetta dello Sport)
E’ proprio quando gli impegni sembrano facili che la Roma rischia di andare in bambola.
Bisogna tenere alta la concentrazione,le tentazioni per i giocatori (almeno per alcuni) sono tante.
A quale stagione ti riferisci?
Un super portiere come Mile non solo para ma dalla sua posizione in area permette alla difesa di non scomporsi per la paura che il portiere sia deboluccio, e anche all’attaccante offre meno spazio di azione. Perdere un portiere titolare è davvero cosa rara, a noi è successo ma stiamo ancora lassù, c’è ancora tanto da giocare…. L’importante sono un paio di acquisti a gennaio e potremo giocarcela fino alla fine
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.