FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 6 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 | Cunha provoca Balerdi sui social: tifosi della Roma furiosi

Il post di Balerdi dopo Manchester United-Roma ha acceso una nuova coda polemica. Il difensore aveva espresso su Instagram tutto il proprio rammarico per l’errore che ha favorito il 2-2 di Cunha, e proprio il brasiliano dello United ha commentato con un secco “Crack.”. Un messaggio interpretato da molti tifosi romanisti come una provocazione, anche alla luce dell’espulsione dell’attaccante nel finale e delle tensioni vissute a bordocampo.

Ore 9:30 | Roma, senza Svilar la difesa perde certezze

Il rientro di Svilar dopo la sosta è atteso con impazienza da Gasperini. Con il belga in porta la Roma ha subito 4 gol in 6 partite, con una media di 0,66 a gara. Senza di lui, tra Gollini e Vasquez, le reti incassate sono state 14 in 8 partite, con la media salita a 1,75. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 | Roma, il calendario ora aiuta: Gasp punta quota 20

Dopo un ottobre durissimo, il calendario della Roma sembra alleggerirsi: Sassuolo, Parma e Monza accompagneranno la squadra verso la fine di novembre, con in mezzo la sfida di Champions contro il PSG. Intanto i giallorossi sono arrivati a 17 risultati utili consecutivi in Serie A, con 13 vittorie e 4 pareggi, e Gasperini può puntare quota 20 prima degli scontri diretti di dicembre. Davanti restano le serie di Ranieri a 19 e Spalletti a 20. (Corriere dello Sport)

Ore 8:10 | Roma-Sassuolo verso il sold out, aperto anche il Distinto Nord-Ovest

L’Olimpico si prepara a riempirsi ancora una volta. Per Roma-Sassuolo di sabato sera il sold out è ormai vicino e, per far fronte alla grande richiesta, è stato aperto anche il Distinto Nord-Ovest. Una risposta importante dei tifosi dopo la delusione europea contro il Manchester United. Dopo la sosta, la Roma affronterà Parma e PSG in trasferta e tornerà all’Olimpico soltanto il 29 novembre contro il Monza. (Il Romanista)

Ore 7:40 | Roma spremuta dal calendario, De Roon verso il riposo

La Roma arriva alla sfida contro il Sassuolo dopo un tour de force pesantissimo: nove partite in 27 giorni, praticamente una ogni tre. Gasperini lo aveva già sottolineato: “In questo periodo abbiamo giocato otto partite sul filo del rasoio”. Il più utilizzato è stato De Roon, con 673 minuti nelle ultime otto gare, e domani potrebbe riposare. Restano inoltre in forte dubbio i recuperi di Dybala, Koné e Gollini. (La Gazzetta dello Sport)