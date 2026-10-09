FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 9 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Cristante prova il recupero lampo per il Real Madrid

Bryan Cristante non sarà disponibile per la trasferta contro il Como a causa di un problema al ginocchio. Il centrocampista, fin qui il giocatore di movimento più utilizzato da Gasperini, sta cercando di accelerare il recupero e punta a tornare tra i convocati per la sfida di Champions contro il Real Madrid del 14 ottobre. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 | Friedkin-Hartono, sfida tra miliardari

La sfida tra Como e Roma mette di fronte anche due proprietà tra le più facoltose della Serie A. Gli Hartono avrebbero investito circa 390 milioni di euro nel progetto Como, mentre Dan Friedkin ha già superato il miliardo di euro nella Roma dal 2020, arrivando a quota 1,06 miliardi tra acquisizione e sostegno finanziario. Per i giallorossi le perdite sono scese dai 219 milioni del 2021-22 ai 54 milioni del 2024-25, mentre il progetto resta legato anche al nuovo stadio di Pietralata, previsto per il 2029. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:50 | Como-Roma, solo Mancini italiano dal 1′: Gasperini pensa a Mora

Como-Roma si prepara a essere una sfida dal respiro internazionale: tra i 22 titolari potrebbe esserci un solo italiano, Gianluca Mancini, con ben 13 nazionalità diverse rappresentate. Sul piano tecnico Gasperini valuta la sorpresa Rodrigo Mora, le cui quotazioni sono in crescita anche perché Soulé è rientrato soltanto ieri e tornerà oggi ad allenarsi in gruppo con Castro e Balerdi. In difesa si va verso il ritorno del terzetto Mancini-Ndicka-Hermoso. (Il Messaggero)