FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 10:20 – Comunicato Roma sul settore ospiti al Gewiss

“In occasione della partita Atalanta-Roma, il settore ospiti del Gewiss Stadium sarà aperto e riservato ai rappresentanti di attività sociali e no profit. L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra le due Società. Nel settore ospiti del Gewiss Stadium assisteranno così alla partita Atalanta-Roma: 113 persone di AIPD; circa 400 persone delle varie associazioni no profit di Bergamo (attraverso Cesvi); circa 700 bambini, e relativi accompagnatori, delle società di Bergamo e provincia affiliate al progetto DEAcademy“. Lo scrive la Roma in una nota ufficiale.

Ore 10:00 – Gasport: “In arrivo il rinnovo di Svilar”

A differenza di quanto scritto nei giorni scorsi da altri quotidiani, oggi l’edizione della Gazzetta dello Sport riferisce che il rinnovo di Mile Svilar è imminente, e dunque in arrivo nei prossimi giorni.

Ore 9:45 – Lookman, filtra ottimismo da Bergamo

Stando a quanto scrive oggi il Corriere di Bergamo, filtra ottimismo da da Zingonia, quartier generale dell’Atalana, per il recupero di Lookman. Ieri l’attaccante ha svolto lavoro individuale ma oggi potrebbe essere recuperato in extremis, quantomeno per la panchina.

Ore 9:20 – Il Marsiglia raggiunge la Champions e grida: “Roma, Roma!”

Il Marsiglia di De zerbi ha raggiunto matematicamente un posto in Champions. Durante i festeggiamenti, la squadra ha iniziato ad urlare ripetutamente “Roma, Roma”, generando un po’ di confusione tra gli spettatori. Il motivo però non riguarda possibili voci di mercato: il Marsiglia infatti ha preparato questo delicatissimo finale di stagione in ritiro proprio nella Capitale, scelta che aveva creato diverse polemiche.

