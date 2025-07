FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 6 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Soulé si prepara per il Gasp

Matias Soulé anticipa tutti: mini-preparazione prima del raduno per impressionare Gasperini. Il tecnico ha già in mente il suo ruolo: sarà trequartista nel 3-4-2-1, pronto a correre e sacrificarsi. L’argentino punta a diventare titolare inamovibile: questa potrebbe essere la stagione della sua definitiva esplosione. (Il Messaggero)

Ore 8:35 – Pellegrini prepara il ritorno

Lorenzo Pellegrini ha scelto il silenzio per rinascere. Dopo l’operazione di maggio, il capitano lavora in vista del raduno del 13 luglio. A fine mese il test decisivo per rientrare dopo la prima sosta. Gasperini lo aspetta nel ruolo di trequartista. In ballo c’è anche il contratto: sarà l’anno del riscatto o dell’addio? (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…