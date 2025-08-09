FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

5
140

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa sabato 9 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:25 – Capello: “Gasp non si accontenta, farà molto bene”

Fabio Capello ha parlato del prossimo campionato di Serie A, soffermandosi anche sulla Roma e su Gasperini: “Ha le idee chiare, vuole giocatori giovani e vuole creare. È una bellissima cosa per dare uno spirito e un qualcosa di diverso alla Roma. Lui non si accontenta, io credo che farà molto bene“.

Ore 11:20 – Tributo giallorosso per Diogo Jota (VIDEO)

In mattinata, una delegazione del club guidata da Claudio Ranieri, Ricky Massara e Paulo Dybala ha posato un mazzo di fiori ad Anfield in ricordo di Diogo Jota, calciatore del Liverpool tragicamente scomparso in un incidente d’auto in Spagna lo scorso 3 luglio.

Ore 10:20 – Baldanzi, crescita e ambizioni

Il trequartista giallorosso Tommaso Baldanzi parla del ritiro con Gasperini: “Lavoriamo tanto, posso migliorare su alcuni aspetti, sono giovane e in crescita”. L’obiettivo è chiaro: riportare la Roma in Champions e vincere qualcosa ogni anno. Serene anche le parole sulla concorrenza in squadra (“Non è mai stato un problema per me“) e sul suo futuro (“Sto bene qua, ma si decide in due“). (Gianluca Di Marzio)

Ore 10:00 – El Aynaoui, da “ripiego” a risorsa vera

In due settimane ha ribaltato le percezioni: snobbato dai social al suo arrivo, El Aynaoui ha mostrato di poter dare alla Roma ciò che mancava da anni. Contro l’Aston Villa è stato tra i pochi a salvarsi: cambio di passo, gol nelle gambe e testa sempre verticale. Gasperini se lo coccola già. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Rivenditori di autografi “beccati” al ritiro della Roma

Curioso episodio durante l’allenamento aperto al pubblico dei giallorossi nel ritiro inglese: una coppia di inglesi, armata di maxi-foto dei giocatori, ha tentato di farsi firmare autografi da rivendere. Mancini e Dovbyk, avvisati dai tifosi, li hanno ignorati dopo aver intuito il trucco. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…

5 Commenti

    • Contro l’Aston Villa e stato uno dei pochi a non subire la velocità degli avversari..

      In quella partita si salvano solamente El Ayouoni, Kone e Soule quando è entrato.. Ma onestamente, come si fa a dire il contrario?

      Anche Gasperini a fine partita ha fatto i complimenti ad El Ayouoni come uno dei calciatori che gli è piaciuto di più.. Ed ha invece “criticato” la prestazione di Wesley..

      Qui si legge tutto il contrario di tutto..

      Forza Roma

