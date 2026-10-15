FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 15 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:50 | Wesley: “Dovevo fermare Vinicius. Mou? Fanno piacere i complimenti”

Wesley ha raccontato il duello con Vinicius nella sfida contro il Real Madrid: “Mi sono detto: devo fermare Vinícius. Ero preparato e sono contento della mia partita”. Il brasiliano ha spiegato che Gasperini gli aveva affidato personalmente la marcatura: “Mi ha detto: ‘Ti metterò a marcare Vinícius, ho fiducia in te’”. Sui complimenti di Mourinho: “Fa piacere riceverli da un allenatore come lui”. Resta però il rammarico per il risultato: “Meritavamo di vincere”. (TNT Sports)

Ore 9:30 | Mourinho ritrova Mancini, Pellegrini e Dybala dopo Roma-Real Madrid

Dopo il 3-4 tra Roma e Real Madrid, José Mourinho ha ritrovato tre suoi ex giocatori giallorossi: Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. I quattro si sono fermati a parlare nel piazzale davanti allo Stadio Olimpico, nei pressi dei pullman delle squadre, al termine di una serata particolarmente significativa per lo Special One, tornato nella Capitale da avversario.

Ore 8:15 | Pagelle Roma-Real: Malen il migliore (7,60), Balerdi il peggiore (5,10)

Donyell Malen è il migliore della Roma nella media dei voti assegnati dai cinque quotidiani, con un 7,60. Alle sue spalle Soulé (7,10) e Wesley (7,00), mentre De Roon chiude a 6,80. In fondo c’è Balerdi (5,10); tra i titolari il voto medio più basso è quello di Molina (5,20), seguito da Hermoso (5,30) e Gollini (5,50).