FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 11 novembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:55 | Balde offerto alla Roma, ma Gasp frena: priorità a due rinforzi in attacco

Alejandro Balde, terzino sinistro classe 2003 del Barcellona, sarebbe stato offerto alla Roma. Il profilo piace alla dirigenza, ma tra ingaggio elevato e altre esigenze di mercato la pista resta al momento congelata. Gasperini avrebbe infatti indicato come priorità due rinforzi offensivi, arrivando anche a considerare sacrificabile la ricerca di un vice Wesley. (Il Messaggero)

Ore 9:30 | Roma, non più Dybala-dipendente: senza di lui si segna di più

Paulo Dybala resta per Gasperini il giocatore più forte della Roma, ma i numeri raccontano una squadra sempre meno dipendente dalla Joya. Senza l’argentino i giallorossi hanno segnato 23 gol in 7 partite, mentre con lui ne sono arrivati 16 in 8. L’assenza di Dybala ha favorito soprattutto la crescita di Soulé, diventato un riferimento tecnico, e di Rodrigo Mora, già a quota 4 gol in campionato. Con il rientro di Paulo, le rotazioni serviranno ora a preservarlo senza frenare l’ascesa dei due giovani. (Il Messaggero)

Ore 9:00 | Friedkin, aereo pronto da Houston: arrivo a Roma per il vertice di mercato

Un aereo sarebbe pronto a decollare da Houston con destinazione Roma e a bordo potrebbe esserci Ryan Friedkin oppure il fratello Corbin. La sosta viene considerata il momento ideale per un vertice di mercato con D’Amico e Gasperini, chiamati a pianificare le mosse di gennaio. La Roma vuole completare una rosa ritenuta ancora corta e resta alla ricerca soprattutto dell’esterno offensivo richiesto dal tecnico. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 | Roma, oggi la ripresa: Dybala verso il rientro, nuovi controlli per Svilar

La Roma torna oggi pomeriggio ad allenarsi a Trigoria con l’attenzione rivolta soprattutto a Dybala e Svilar. La Joya ha superato la lesione al polpaccio e punta alla sfida contro il Parma, anche se il rientro in gruppo sarà graduale. Nelle prossime ore Svilar effettuerà invece nuovi controlli che dovrebbero dare il via libera al ritorno in campo. Verso il recupero anche Mancini, mentre Rensch deve ancora smaltire la lesione all’adduttore. Tempi più lunghi per Pellegrini, atteso soltanto a inizio 2027. (Corriere della Sera)

Ore 7:30 | Il Guardian esalta la Roma: “Roma Caput Mundi”, Mora sotto i riflettori

Il Guardian dedica ampio spazio alla Roma e al momento delle due squadre della Capitale, entrambe ancora imbattute dopo undici giornate. Il quotidiano inglese sottolinea soprattutto i numeri della squadra di Gasperini, capace di segnare 31 gol in 11 partite, e celebra Rodrigo Mora, a segno per tre turni consecutivi e ora convocato in nazionale. L’interrogativo riguarda il prossimo rientro di Dybala, con Mora e Soulé che stanno trovando sempre più spazio accanto a Malen. (La Repubblica)