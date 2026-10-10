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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 10 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Wesley-Couto, sfida tutta brasiliana sulle fasce: in palio anche il Brasile

Como-Roma proporrà anche il duello tra Yan Couto e Wesley, due esterni brasiliani trasformati dal calcio moderno in armi offensive a tutto campo. Entrambi ancora a caccia del primo gol stagionale, hanno già avuto spazio con la nazionale maggiore: 4 presenze per Couto e 8 per Wesley. La sfida del Sinigaglia sarà quindi anche un banco di prova importante in vista delle future scelte del Brasile di Ancelotti. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 | Malen-Douvikas, destini incrociati

Donyell Malen e Douvikas, avversari in Como-Roma, condividono un passaggio decisivo della loro carriera: l’Olanda. Malen esplose con la Jong PSV e poi con il PSV, diventando a 22 anni il secondo giocatore più giovane della storia del club a segnare almeno 10 gol in tre stagioni consecutive. Douvikas, invece, si consacrò all’Utrecht con 32 gol in 77 partite, fino al titolo di capocannoniere dell’Eredivisie 2022/23 con 19 reti. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 | Gasperini a un passo dalle 300 vittorie: a Como può entrare nella storia

Gian Piero Gasperini può tagliare un traguardo prestigioso già contro il Como: con un successo arriverebbe a 300 vittorie in Serie A. Prima di lui ci sono riusciti soltanto Trapattoni, Allegri, Spalletti e Rocco, tutti tecnici capaci di conquistare almeno uno Scudetto. La sfida del Sinigaglia sarà anche un crocevia importante per una Roma che non vuole fare calcoli: nelle ultime 10 sfide di Serie A tra Como e Roma non c’è mai stato un pareggio, con 7 vittorie giallorosse e 3 lariane. (Il Messaggero)

Ore 8:00 | Como-Roma parla argentino: Dybala sfida Nico Paz

Como-Roma avrà un forte accento argentino, con Paulo Dybala e Nico Paz pronti a guidare le rispettive squadre. La Joya arriva alla sfida con 4 assist ma ancora senza gol in stagione, mentre Paz ha fin qui firmato un gol e un assist. In casa giallorossa resta aperto il ballottaggio sulla trequarti tra Soulé, Pellegrini e Mora, con l’argentino reduce dal viaggio con la nazionale ma ancora pienamente in corsa per partire titolare. (Il Tempo)

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