FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 25 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 15:00 – Florenzi: “Ho corso troppo per amore della Roma”

Alessandro Florenzi, ex calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del doppio infortunio al legamento crociato anteriore rimediato tra ottobre 2016 e febbraio 2017. Ecco le sue parole: “Il mio rimpianto? Aver corso troppo per amore della Roma dopo l’infortunio”.

Ore 14:20 – Primavera, Roma-Torino: la formazione ufficiale

Tra mezzora la Roma Primavera scende in campo al Tre Fontane per affrontare il Torino. Questa la formazione ufficiale: De Marzi; Mirra, Seck, Terlizzi; Marchetti, Romano, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca, Arena.

Ore 10:30 – Roma Primavera, con il Torino per il quarto successo di fila

La Roma Primavera ospita oggi il Torino al Tre Fontane (ore 15, diretta Sportitalia) con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva e avvicinare il primo posto, distante solo due punti. Guidi conferma la squadra che ha travolto il Cagliari, con Cama pronto a riprendersi la fascia sinistra e Arena unica punta nel 3-4-2-1. (Corriere dello Sport)

LEGGI ANCHE – Gasp allarga le rotazioni: Sangaré e Lulli pronti a entrare nel giro della prima squadra



Ore 8:50 – Roma, le scelte di Gasp per il Sassuolo

Buone notizie per Gasperini: l’infortunio alla caviglia di Koné è rientrato e il francese sarà regolarmente in campo contro il Sassuolo accanto a Cristante. Possibile turno di riposo per Dybala, mentre Soulé va verso la conferma. Bailey insidia Pellegrini per una maglia da titolare, davanti resta aperto il duello Dovbyk-Ferguson. In difesa rientrano Ndicka e Celik, con Wesley e Tsimikas in corsa per le fasce. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…