FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 5 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:50 – Cobolli tra Wimbledon e Roma: “Perdo tempo solo per i giallorossi”

Il tennista Flavio Cobolli, grande tifoso romanista, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport un aneddoto speciale: “La finale Federer-Djokovic del 2019? Mi fermai in autostrada per vederla, ma io non guardo mai il tennis… Solo la Roma mi tiene così”. Commovente anche il passaggio sull’amico Bove: “Quello che ha vissuto mi ha scosso. Da allora ho capito quanto sono fortunato”.

Ore 9:10 – Infusi avvisa la Roma: “Meglio la montagna di Trigoria con 39 gradi”

Claudio Infusi, storico preparatore atletico giallorosso, ha espresso dubbi sulla scelta di restare a Roma per la preparazione: “Meglio la montagna, si recupera meglio e si producono più globuli rossi”. Fiducia in Gasperini: “Con Borrelli farà bene. La corsa è la base di tutto. E se si lavora bene, gli infortuni si evitano”. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – FFP, solo 3 milioni di multa ma attenzione al prossimo bilancio

L’UEFA ha comminato alla Roma una sanzione da 3 milioni di euro per il parziale mancato rispetto degli obiettivi intermedi previsti dal settlement agreement siglato nel 2022. Resta alta l’attenzione sul bilancio 2025: in caso di nuovo sforamento, il rischio è una sanzione più grave o addirittura l’esclusione dalle coppe. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…