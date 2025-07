FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 1 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Abraham: “Besiktas, arrivo!”

Tammy Abraham conferma sui social di essere in partenza per la Turchia: “Besiktas sto arrivando!”, scrive l’attaccante della Roma, a conferma di un affare ormai concluso.

Ore 10:00 – Roma in trattativa con Stake

La Roma è in trattativa con Stake, una società di betting, per il così detto “sleeve sponsor”, ovvero lo sponsor di manica. (Il Romanista)

Ore 9:30 – Ds Toro: “Romano e Terlizzi? Avevamo un accordo…”

A margine dell’evento “Colpi da Maestro” organizzato a Rimini, il ds del Torino Davide Vagnati ha commentato l’attuale situazione della propria squadra, con un appunto sulla trattativa temporaneamente sfumata per i giovani Terlizzi e Romano della Roma. Queste le sue parole: “Avevamo un accordo, vedremo se si potrà fare più avanti. Loro avevano una scadenza in oggi, ma noi non avevamo nessun tipo di interesse in questo”.

Ore 8:45 – Bove, la Fiorentina spera ancora

Edoardo Bove è tornato a essere un giocatore della Roma, ma la Fiorentina non lo ha ancora salutato insieme agli altri non riscattati. Tra il centrocampista e i viola c’è un legame speciale e la speranza che possa tornare a vestire la maglia viola resta viva. Dopo gli esami positivi, Bove potrebbe giocare solo all’estero per ora, ma il presidente Commisso ha promesso di fare il possibile per lui. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…