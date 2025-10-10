FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 10 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:45 – Dumfries avvisa la Roma: “Bisogna vincere”

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato a Sportmediaset in vista della sfida del 18 ottobre contro la Roma di Gasperini. “Dopo la sosta ci aspetta la Roma, bisogna vincere, sarà una partita difficile. Avremo tante gare toste e ravvicinate”, ha dichiarato l’olandese, pronto a guidare i nerazzurri nel tour de force autunnale.

Ore 9:30 – A gennaio non parte nessuno

A gennaio non sono previste cessioni, neppure quella di Lorenzo Pellegrini. Per quanto riguarda i rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza, al momento sono tutti congelati: se ne parlerà nel 2026. E il più certo di allungare il contratto il turco è Zeki Celik. (Corriere della Sera)

Ore  8:35 – Stadio Roma e la short list per il commissariamento

Stadio della Roma a Pietralata inserito dalla Figc tra i 13 impianti sotto commissariamento straordinario fino a settembre 2026. Entro un anno la lista sarà ridotta a cinque strutture che manterranno il regime speciale fino al completamento dei lavori. I cinque selezionati godranno del commissariamento fino alla conclusione dei lavori. Altrimenti, se rimarranno fuori dalla lista finale, il commissariamento dovrebbe interrompersi in quel mese. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

