FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 9:30 – Ranieri e Ghisolfi con Gasp in conferenza

Martedì 17 giugno, anniversario della vittoria del terzo scudetto, Gasperini sarà presentato a stampa e tifosi. Accanto a lui ci saranno anche il ds Ghisolfi e il senior advisor Claudio Ranieri, al quale però non sarà possibile fare domande. (La Repubblica)

Ore 8:00 – Dybala, appuntamento con la Roma a metà luglio

Dybala vuole restare alla Roma e restarci a lungo. Le due parti si sono date appuntamento a metà luglio per provare ad estendere il contratto della Joya per un’altra stagione, e quindi fino al 2027 spalmando l’attuale ingaggio. Un modo anche per aiutare il club ancora stretto nella morsa del Fair Play finanziario. (Leggo)

