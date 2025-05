FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 2 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Lesione muscolare per Sangarè

Dopo l’allenamento di ieri è emersa una lesione muscolare alla coscia per Buba Sangarè, terzino destro spagnolo che si divide tra Primavera e prima squadra. Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo su X.

Ore 8:45 – Steijn al Feyenoord, è ufficiale

Nonostante gli ultimi rumour di mercato lo avevano accostato alla Roma, per Sem Steijn il futuro non sarà giallorosso. Il centrocampista classe 2001, infatti, a partire dal prossimo giugno, vestirà la maglia del Feyenoord, che ha pagato 11 milioni più 2 di bonus per assicurarsi il trequartista. Il club olandese ha ufficializzato il suo acquisto.

Ore 8:00 – Cataldi in dubbio per la Roma

Raffaele Palladino perde Danilo Cataldi per infortunio. Il centrocampista ex Lazio, infatti, è uscito al minuto 29 della semifinale di andata di Conference League contro il Betis a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni sono da valutare in vista del match contro la Roma di domenica allo stadio Olimpico.

IN AGGIORNAMENTO…