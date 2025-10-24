FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 24 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:25 – Rafa Benitez nuovo tecnico del Panathinaikos

Rafa Benitez ha firmato un contratto di due anni come nuovo allenatore del Panathinaikos. Il club greco, attualmente settimo nel suo campionato, affronterà in casa la Roma in Europa League il prossimo 29 gennaio.

Ore 9:30 – Konè a rischio per il Sassuolo

Uscito nella ripresa di Roma-Viktoria Plzen per un colpo subito alla caviglia, Manu Konè è a forte rischio per la trasferta di Sassuolo: le sue condizioni saranno valutate oggi ma la sua presenza domenica è in dubbio.

Ore 8:30 – Roma-Plzen, sui giornali si salva solo Dybala

La Roma cade ancora in casa e i giornali stroncano la prova dei giallorossi contro il Plzen: l’unico sufficiente è Dybala, oltre al subentrato Pisilli, per il resto è pioggia di insufficienze. I voti peggiori vanno a Dovbyk e Ziolkowski, tra il 4 a il 4,5. Bocciato anche Gasperini, con diversi 5 e un 4,5 da Il Tempo.

IN AGGIORNAMENTO…