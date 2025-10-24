FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 24 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:25 – Rafa Benitez nuovo tecnico del Panathinaikos
Rafa Benitez ha firmato un contratto di due anni come nuovo allenatore del Panathinaikos. Il club greco, attualmente settimo nel suo campionato, affronterà in casa la Roma in Europa League il prossimo 29 gennaio.
Ore 9:30 – Konè a rischio per il Sassuolo
Uscito nella ripresa di Roma-Viktoria Plzen per un colpo subito alla caviglia, Manu Konè è a forte rischio per la trasferta di Sassuolo: le sue condizioni saranno valutate oggi ma la sua presenza domenica è in dubbio.
Ore 8:30 – Roma-Plzen, sui giornali si salva solo Dybala
La Roma cade ancora in casa e i giornali stroncano la prova dei giallorossi contro il Plzen: l’unico sufficiente è Dybala, oltre al subentrato Pisilli, per il resto è pioggia di insufficienze. I voti peggiori vanno a Dovbyk e Ziolkowski, tra il 4 a il 4,5. Bocciato anche Gasperini, con diversi 5 e un 4,5 da Il Tempo.
Teoricamente,e sottolineo teoricamente, dovremmo essere in grado di battere il Sassuolo anche senza Konè……Teoricamente………
dopo ieri sera e con questi giocatori, non abbiamo nessuna certezza, sono in grado di perdere con chiunque
Ma perdonami , come possiamo pensare , anche solo teoricamente , di andare a vincere in casa del Sassuolo se non siamo stati capaci di battere una squadra di serie C come il Plzen?
Ora che si e’ fatto male Kone, qualcuno si accorgera’ che nel costruire la rosa, servivano i mediani.
non solo, alla Roma manca un regista, un palleggiatore, uno che verticalizzi e faccia girare la squadra
Io manco Dybala avrei sarvato ieri….na caporetto
dybala anche se non vuole a calcio ci sa giocare
Ieri ho visto una massa di milionari giocare svogliati contro una squadra che invece aveva fame di calcio, e si è visto.
Buona vacanza a Roma, pessimi.
Confusione totale tra allenatore e giocatori fuori ruolo.Una vergogna.
Nella mediocrità generale secondo me il peggiore è stato Hermoso, a tratti mi ha proprio infastidito
perme pure se facendo un po’ di confusione, l unico da salvare è Wesley…nn mi è dispiaciuto Pisilli quando è entrato, Fine
Tra dowbyk e Ferguson non si sa chi è peggio a questo punto preferisco vedere Arena come ha fatto l’ Inter con Esposito
