FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 30 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | Koné torna a lavorare e punta il Sassuolo

La Roma affronterà la doppia trasferta con diverse assenze. Gli esami di Svilar hanno confermato il rientro dopo la sosta, mentre Dybala avverte ancora fastidio al polpaccio e continua con un lavoro personalizzato. Segnali migliori da Koné, guarito dall’infortunio e tornato a lavorare a parte sul campo: sia lui sia la Joya potrebbero rientrare contro il Sassuolo. Intanto Hermoso e Balerdi hanno smaltito i rispettivi acciacchi, mentre Mora è favorito su De Roon. (Corriere della Sera)

Ore 9:10 | Roma, doppia invasione tra Udine e Manchester

La Roma sarà ancora una volta accompagnata da un grande seguito di tifosi nelle prossime trasferte: tra Udine e Manchester saranno quasi 10mila i romanisti presenti, circa cinquemila domani e tremila martedì a Old Trafford. In Inghilterra, inoltre, molti partiranno anche senza biglietto pur di vivere l’atmosfera della Champions League. Prima della sosta, contro il Sassuolo, all’Olimpico è previsto un altro tutto esaurito.

Ore 8:00 | Gasperini, il più anziano della Serie A ma sempre tra i più moderni

Gian Piero Gasperini è l’allenatore più anziano della Serie A, ma la sua proposta di calcio resta tra le più moderne e offensive del campionato. Come scrive Il Messaggero, il tecnico della Roma continua a ragionare con la stessa spinta innovativa dei colleghi più giovani, costruendo un’identità nata anche dallo studio dell’Ajax di Van Gaal: difesa a tre, aggressione alta e ricerca costante del gol. (Il Messaggero)