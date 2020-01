Florenzi, c’è l’offerta del Valencia. Ora la Roma riflette

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – La Roma è molto attiva sul mercato in entrata, ma attenzione a possibili sorprese in uscita proprio nelle ultime ore di questo calciomercato invernale.

A salutare potrebbe essere Alessandro Florenzi, per il quale è arrivata a Trigoria un’offerta del Valencia. A scriverlo è l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina).

Sono ore di riflessione in casa Roma: l’esterno giallorosso non è un titolare con Fonseca, che non lo reputa un terzino, ma non lo vede protagonista nemmeno tra gli esterni d’attacco. Per questo Petrachi sta valutando, insieme al ragazzo, la sua possibile cessione.

Fonte: Il Messaggero