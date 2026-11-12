FOCUS | Dybala torna, ma Soulé ha cambiato le gerarchie: il dilemma di Gasperini

Il ritorno di Paulo Dybala è una splendida notizia per Gian Piero Gasperini, ma porta con sé un piccolo dilemma tattico. Durante l’assenza della Joya, Matias Soulé ha alzato sensibilmente il livello delle proprie prestazioni, soprattutto giocando sulla destra. Proprio la zona di campo che anche Dybala considera ideale per esprimere le proprie qualità. E adesso l’allenatore dovrà trovare il modo di far convivere i due argentini senza sacrificare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane.

Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, Soulé ha approfittato dell’infortunio del connazionale per conquistare sempre più centralità nel gioco giallorosso. Partendo da destra può ricevere sul piede forte, accentrarsi e cercare la conclusione o l’imbucata per i compagni. Una posizione che gli permette di sfruttare meglio le proprie caratteristiche e dalla quale sta offrendo un rendimento particolarmente convincente.

Il problema è che anche Dybala preferisce quella fascia. Quando li ha avuti contemporaneamente a disposizione, Gasperini ha spesso scelto di lasciare la Joya sulla destra, spostando Soulé sul versante opposto. Una soluzione che oggi potrebbe essere rimessa in discussione proprio per la crescita dell’ex Frosinone. Una delle ipotesi allo studio potrebbe essere quella di utilizzare Dybala sulla sinistra, lasciando a Soulé la libertà di partire da destra. Il numero 21 dispone di qualità tecniche ed esperienza sufficienti per adattarsi anche in altre zone della trequarti, pur preferendo naturalmente ricevere il pallone sul proprio piede sinistro. Resta da capire quanto questa soluzione possa incidere sulla sua efficacia offensiva.

Gasperini, del resto, considera la duttilità una caratteristica fondamentale dei suoi giocatori offensivi. L’alternativa resta quella di alternare i due argentini, anche a partita in corso, sfruttando il recupero di Dybala per aumentare le rotazioni in un reparto che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con numerose assenze.

Intanto Dybala ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e, salvo contrattempi, sarà disponibile contro il Parma il prossimo 21 novembre. Il suo rientro potrebbe dunque cambiare gli equilibri offensivi della Roma, ma stavolta la certezza da cui ripartire è un Soulé sempre più protagonista. Toccherà a Gasperini decidere come valorizzare entrambi, senza rinunciare alla crescita del più giovane dei due argentini.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Il Tempo