FOCUS | Più pressione e meno regia: come cambia il motore della Roma con de Roon al posto di Cristante

Non sarà soltanto un cambio di uomini. L’assenza di Bryan Cristante contro il Como costringerà Gian Piero Gasperini a modificare qualcosa anche nel funzionamento del centrocampo della Roma. Il favorito per affiancare Manu Koné è Marten de Roon, pronto alla sua prima partita da titolare in giallorosso. Un sostituto naturale per esperienza ed equilibrio, ma non una copia del numero 4.

Cristante è stato fin qui uno dei punti fermi della Roma di Gasperini. Il suo peso non riguarda soltanto la fase difensiva: Bryan aiuta l’uscita del pallone, sa verticalizzare dalla zona centrale, legge in anticipo dove posizionarsi per dare una linea di passaggio ai compagni e può diventare pericoloso anche con gli inserimenti o sui calci piazzati. Per questo la sua assenza obbligherà la Roma a redistribuire alcune responsabilità.

De Roon offre caratteristiche in parte diverse. L’olandese è un centrocampista abituato da anni ai principi di Gasperini: aggressione sull’uomo, coperture preventive, accorciamenti e lettura degli spazi lasciati liberi dai compagni. Non ha bisogno di imparare il linguaggio del tecnico e proprio questa conoscenza può diventare preziosa in una partita come quella del Sinigaglia.

Il Como di Cesc Fabregas proverà infatti a costruire attraverso il possesso e ad attirare la pressione della Roma per trovare spazio alle spalle della prima linea. In questo scenario de Roon può diventare un giocatore particolarmente utile: conosce i tempi con cui Gasperini chiede ai centrocampisti di uscire in avanti e, soprattutto, quelli necessari per coprire alle spalle di chi va in pressione. Più che nella giocata spettacolare, il suo peso può vedersi nei metri guadagnati senza pallone.

Cambierà inevitabilmente anche il rapporto con Koné. Con Cristante accanto, il francese può alternare conduzioni, strappi e pressione alta sapendo di avere alle spalle un compagno abituato a governare la posizione. De Roon può garantire un equilibrio simile, ma attraverso strumenti differenti: maggiore familiarità con le marcature orientate di Gasperini e la tendenza ad accompagnare l’azione seguendo con aggressività il proprio riferimento. Se l’olandese riuscirà a tenere pulita la zona centrale, Koné avrà maggiore libertà di utilizzare la sua qualità migliore, cioè rompere le linee portando palla.

Il possibile guadagno della Roma sarà quindi soprattutto nella pressione e nella riconquista. Il rischio, invece, è perdere qualcosa nella capacità di Cristante di gestire alcuni momenti della gara con il pallone e di trovare subito una giocata verticale dopo il recupero. Sarà interessante capire se quelle responsabilità verranno assorbite dallo stesso de Roon oppure distribuite maggiormente tra Koné e i difensori nella prima costruzione.

Non è un caso che Gasperini abbia voluto proprio de Roon negli ultimi giorni del mercato. L’operazione è nata nel giro di 24-48 ore, come raccontato dallo stesso allenatore, che contattò direttamente Luca Percassi quando si aprì la possibilità di portare a Roma uno degli uomini simbolo della sua esperienza all’Atalanta. De Roon ha lasciato Bergamo dopo 445 presenze ufficiali e a Trigoria ha ritrovato un sistema che conosce quasi a memoria.

Finora Gasperini lo ha inserito gradualmente, concedendogli soltanto spezzoni contro Lecce, Torino e Fenerbahçe. La sosta gli ha però permesso di lavorare con continuità e recuperare condizione. Ora arriva il primo vero banco di prova: sostituire uno dei giocatori più importanti della Roma proprio contro una squadra che proverà a mettere alla prova le distanze e i meccanismi della pressione giallorossa.

Per questo Como-Roma dirà qualcosa in più di una semplice gerarchia. Mostrerà quanto la squadra possa cambiare senza Cristante e quanto de Roon sia già pronto a diventare qualcosa di più del suo sostituto. Il motore sarà diverso. Gasperini spera che la macchina continui a girare allo stesso modo.

Giallorossi.net | A. Fiorini