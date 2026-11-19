Jamie Bynoe-Gittens è uno dei nomi più caldi per l’attacco della Roma, ma il suo storico di infortuni impone qualche riflessione. Il talento inglese del Chelsea, classe 2004, piace molto a Gian Piero Gasperini e secondo il Corriere dello Sport Donyell Malen starebbe sponsorizzando il suo arrivo nella Capitale. La società giallorossa valuta un prestito con diritto di riscatto per rilanciare un giocatore che al Borussia Dortmund aveva mostrato qualità importanti. Ma quanto è affidabile fisicamente Gittens? I numeri raccontano una carriera già segnata da diversi stop significativi.

Il primo problema serio risale al 2021, quando il giovane esterno riportò una lesione ai legamenti della caviglia. Secondo lo storico di Transfermarkt, rimase fermo per 124 giorni, saltando 13 partite. Un infortunio importante, arrivato quando il giocatore aveva appena 16 anni e stava completando il percorso nelle giovanili del Borussia Dortmund.

Ancora più complicata fu la stagione 2022-23, condizionata dai ripetuti problemi alla spalla. Gittens dovette sottoporsi a un primo intervento chirurgico nel settembre 2022, restando lontano dal campo per diversi mesi. Dopo il rientro, nuovi problemi alla stessa articolazione portarono a una seconda operazione nel maggio 2023, con la conseguente chiusura anticipata della stagione. Due interventi a distanza di pochi mesi, documentati anche dalle cronache dell’epoca, che ne rallentarono sensibilmente la crescita.

Superate quelle difficoltà, però, Gittens riuscì comunque a esplodere in Bundesliga. Nella stagione 2024-25 realizzò 12 gol e partecipò complessivamente a 17 reti tra tutte le competizioni, convincendo il Chelsea a investire circa 56 milioni di euro per acquistarlo. Un rendimento che dimostra come il talento inglese sia stato capace di ritrovare brillantezza anche dopo infortuni importanti.

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Il trasferimento in Premier League ha però coinciso con una nuova serie di problemi fisici. A fine gennaio 2026 Gittens si è fermato per un infortunio al bicipite femorale, senza più riuscire a scendere in campo fino al termine della stagione. Nel mese di aprile, quando sembrava vicino al recupero, ha subito una ricaduta durante un allenamento. Il Chelsea ha confermato ufficialmente entrambi gli episodi. La sua prima annata londinese si è così conclusa con 27 presenze complessive, appena 12 dal primo minuto, e una seconda parte di stagione interamente trascorsa ai box.

E arriviamo al problema attuale, forse il più preoccupante in prospettiva gennaio. Il 25 settembre scorso, durante la partita tra Inghilterra Under 21 e Kazakistan, Gittens ha riportato un nuovo infortunio alla caviglia, lasciando il campo nel primo tempo e venendo successivamente visto con le stampelle. Da allora non è più tornato a giocare. Sono trascorse quasi otto settimane e il Chelsea non ha ancora comunicato una data precisa per il rientro. A ottobre il tecnico Xabi Alonso aveva parlato di ulteriori settimane di stop, mentre la stampa inglese ipotizza un recupero tra la fine di novembre e dicembre.

Attenzione, però, a non confondere i precedenti con una diagnosi. Non ci sono informazioni pubbliche sufficienti per stabilire se l’infortunio attuale riguardi la stessa caviglia lesionata nel 2021, né per parlare con certezza di una ricaduta o di un problema cronico. Resta comunque evidente che la frequenza e la durata di alcuni stop rappresentano un elemento da valutare con particolare attenzione.

Ed è proprio qui che nasce il principale interrogativo per la Roma. Gasperini ha bisogno di un esterno offensivo capace di incidere immediatamente, non di un giocatore da recuperare per settimane. Un prestito con diritto di riscatto limiterebbe il rischio economico, ma non quello sportivo. Prima di affondare il colpo, D’Amico dovrà ottenere garanzie sulle condizioni dell’inglese e sulla possibilità di vederlo nuovamente al massimo della forma. Malen può essere uno sponsor prezioso e il talento di Gittens resta indiscutibile. La vera domanda, però, è se la Roma possa permettersi di scommettere a gennaio su un giocatore che deve ancora dimostrare di aver ritrovato continuità fisica.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini