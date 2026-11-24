La Roma rischia in Champions League, ma la qualificazione ai playoff resta possibile anche in caso di sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Alla vigilia della difficilissima trasferta del Parco dei Principi, i giallorossi occupano il ventesimo posto nella classifica generale con appena quattro punti dopo quattro giornate. Un bottino inferiore alle aspettative, soprattutto considerando le occasioni sprecate contro Real Madrid e Manchester United. Ma quanti punti servono realmente alla squadra di Gasperini per proseguire il cammino europeo?

La risposta arriva dalle prime due edizioni della Champions con il nuovo formato a 36 squadre. Nel 2024-25 l’ultimo posto utile per accedere ai playoff, il ventiquattresimo, è stato conquistato dal Club Brugge con 11 punti. Nella stagione successiva, invece, al Benfica ne sono bastati nove, grazie alla migliore differenza reti rispetto alle altre squadre a pari punti. Non esiste dunque una quota matematica prestabilita, ma raggiungere almeno 10-11 punti potrebbe essere sufficiente per entrare tra le prime 24. Arrivare a quota 12 offrirebbe garanzie decisamente maggiori, considerando che nelle due precedenti edizioni nessuna squadra con almeno dodici punti è stata eliminata.

La Roma ha ancora quattro partite a disposizione: domani contro il PSG, poi l’8 dicembre in casa contro lo Sporting CP, il 19 gennaio sul campo dell’AEK Atene e infine il 27 gennaio all’Olimpico contro il Lille. Un calendario che presenta difficoltà evidenti, ma anche opportunità importanti. La sfida di Parigi, quindi, non è necessariamente decisiva per il futuro europeo dei giallorossi. Molto dipenderà soprattutto dai risultati delle ultime tre giornate.

Partiamo dall’ipotesi più complicata: una sconfitta contro il PSG. In quel caso la Roma resterebbe ferma a quattro punti, ma avrebbe ancora nove punti a disposizione. Con due vittorie nelle ultime tre partite, i giallorossi salirebbero a quota 10, un bottino che potrebbe bastare per conquistare un posto nei playoff. Aggiungendo anche un pareggio arriverebbero a 11, mentre tre successi consecutivi permetterebbero di chiudere a 13 punti, una quota decisamente più rassicurante.

Se invece la squadra di Gasperini riuscisse a strappare un pareggio a Parigi, salirebbe a cinque punti e avrebbe bisogno di altri cinque per raggiungere quota 10. In questo caso servirebbero una vittoria e due pareggi, oppure due successi per arrivare direttamente a 11. Un’eventuale impresa contro il PSG cambierebbe ulteriormente gli scenari: con sette punti già in classifica, alla Roma basterebbe vincere una delle ultime tre gare per raggiungere quota 10, mentre un ulteriore pareggio la porterebbe a 11.

Attenzione, però, a un elemento fondamentale: a parità di punti, la differenza reti potrebbe diventare decisiva. La Roma parte attualmente da un saldo positivo di +2, con dieci gol segnati e otto subiti. Il 4-0 allo Slovan Bratislava ha contribuito a migliorare sensibilmente questo dato, che rischia però di essere messo alla prova contro il PSG. Nelle due precedenti edizioni della competizione, proprio la differenza reti ha deciso l’ultima posizione disponibile per gli spareggi. Ecco perché anche limitare il passivo a Parigi, in caso di sconfitta, potrebbe avere un peso importante.

E per quanto riguarda la qualificazione diretta agli ottavi? Il discorso è decisamente più complicato. Nelle prime due edizioni della nuova Champions, l’ottavo posto è stato conquistato con 16 punti. Per raggiungere quella quota, la Roma dovrebbe vincere tutte e quattro le partite rimaste, impresa particolarmente difficile considerando il calendario. La priorità, dunque, è molto più concreta: consolidare una posizione tra le prime 24 e poi giocarsi l’accesso agli ottavi attraverso i playoff.

La Roma si è complicata il cammino europeo con due sconfitte dolorose, ma il destino resta ancora nelle sue mani. La trasferta di Parigi rappresenta un’occasione per conquistare punti preziosi e rilanciare le ambizioni, non necessariamente un’ultima spiaggia. Il vero obiettivo sarà arrivare alle ultime tre giornate nelle condizioni di sfruttare soprattutto i due impegni casalinghi contro Sporting e Lille. Gasperini ha ancora tempo per rimettere in carreggiata la sua Champions. E, numeri alla mano, anche una sconfitta contro i campioni d’Europa non cancellerebbe affatto le possibilità di qualificazione.

Giallorossi.net | Tommaso De Cortis