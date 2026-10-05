FOCUS | Roma Under 23, il piano prende forma: stadio, costi e obiettivi della nuova squadra

La Roma Under 23 non è più soltanto un’idea. Dopo l’annuncio di John Galantic al Festival dello Sport di Trento, il progetto della seconda squadra giallorossa comincia a prendere forma. L’obiettivo è creare quel passaggio intermedio che oggi manca tra Primavera e prima squadra, seguendo la strada già intrapresa in Italia da Juventus, Atalanta, Milan e Inter.

“Ci vogliono più Lulli e più Pisilli, dobbiamo puntare sulle giovanili. E poi ci vuole una tappa di crescita tra Primavera e prima squadra. Quindi ci serve una squadra Under 23”, ha spiegato Galantic. Il progetto rientra in una strategia più ampia, che comprende anche le possibili sinergie con il Cannes e punta a evitare che i migliori prodotti del vivaio debbano necessariamente essere ceduti o mandati in prestito proprio nella fase più delicata della loro crescita.

Restano però due nodi da sciogliere. Il primo riguarda lo stadio. Il Tre Fontane, allo stato attuale, non possiede tutti i requisiti necessari e la Roma sta valutando un intervento di riqualificazione. L’alternativa sarebbe lo Stadio Stella Polare, impianto utilizzato dall’Ostiamare di Daniele De Rossi. Il secondo punto riguarda i costi dell’operazione. L’investimento complessivo sui vari comparti necessari alla creazione della seconda squadra viene stimato intorno ai 20 milioni di euro. A questo si aggiungerebbe una gestione annua compresa indicativamente tra 2,5 e 3,5 milioni per stipendi, staff, trasferte e logistica. Per l’ammissione in Serie C è inoltre previsto un contributo a fondo perduto di 720 mila euro, sempre a condizione che si liberi un posto nell’organico del campionato.

Una spesa significativa, ma funzionale alla strategia di sostenibilità del club: gli investimenti di questo tipo vengono considerati favorevolmente anche nel quadro delle regole UEFA. Soprattutto, l’Under 23 consentirebbe alla Roma di gestire direttamente la crescita dei propri giovani, evitando quel vuoto che spesso si crea quando un ragazzo diventa troppo grande per la Primavera ma non è ancora pronto per giocare stabilmente in Serie A.

È proprio questo il senso dell’esempio citato attorno ad Alessandro Romano, così come della gestione futura di tanti ragazzi oggi sparsi in prestito o ormai prossimi al limite d’età della Primavera. La linea indicata dai Friedkin è chiara: formare più giocatori a Trigoria, accompagnarli verso il calcio professionistico e trasformare il vivaio in una componente strutturale del progetto sportivo ed economico.

Una filosofia che si riflette anche nelle ultime campagne acquisti, orientate sempre più verso profili giovani e valorizzabili. Dopo gli investimenti su Rodrigo Mora, Koulierakis, Vaz e Santiago Castro, anche per gennaio restano monitorati talenti come Van Bommel, Endrick, Kvernadze e Bakola. L’Under 23 sarebbe dunque un altro tassello dello stesso disegno: non semplicemente una nuova squadra, ma un vero ponte tra il vivaio e la Roma dei grandi.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Leggo