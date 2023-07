Follieri: “La prossima settimana presenterò un’offerta formale per acquistare la Roma” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Raffaello Follieri, oggi imprenditore nel settore dell’energia e dei metalli rari, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram ufficiale in cui ha ribadito il suo interesse per la Roma, un rumour già circolato nei mesi scorsi,

“Buonasera. Rispondo alle numerose domande che mi vengono fatte ogni giorno. La settimana prossima presenterò un’offerta formale per l’acquisizione del team e attenderemo la risposta della proprietà attuale che deciderà il da farsi”, le parole dell’imprenditore sul social.

Questo il video apparso sui social nella quale Follieri annuncia di aver intenzione di acquistare la Roma.