Fonseca cambia la Roma: Borja Mayoral provato seconda punta

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca cambia la Roma. In queste due settimane di lavoro a Trigoria per la pausa delle Nazionali, il tecnico portoghese ha avuto modo di sperimentare e provare nuove soluzioni per l’attacco giallorosso.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna di Tuttosport (S. Di Stefano), l’allenatore ha provato più volte il nuovo attaccante Borja Mayoral nel ruolo di seconda punta. Un’indicazione importante in vista di Roma-Benevento, gara in programma domenica prossima alle ore 20:45.

Nella testa di Fonseca sembra quindi serpeggiare l’idea di un cambio di modulo: accanto a Dzeko potrebbe esordire l’ex centravanti del Real Madrid, magari con Mkhitaryan alle loro spalle. Dopo le difficoltà realizzative delle ultime uscite, il tecnico portoghese sta pensando di dare più sostanza all’attacco.

Fonte: Tuttosport