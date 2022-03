Fonseca, il racconto della fuga da Kiev: “Bombe ed esplosioni, siamo stati presi dal panico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ex allenatore giallorosso Paulo Fonseca è arrivato in Portogallo dopo un viaggio durissimo che lo ha messo in salvo dalle bombe che cadono sopra Kiev.

Il sollievo è enorme, ma il dolore per quello che sta vivendo l’Ucraina è intatto: “Mi sento sollevato per me stesso e per la mia famiglia, ma allo stesso tempo sono molto triste per il popolo ucraino“, la parole di Fonseca a tsf.pt.

“Avevamo in programma di andare in Svizzera in aereo alle 10 di giovedì – racconta l’allenatore, ricostruendo quanto accaduto – . Erano le 4 del mattino e abbiamo sentito le bombe cadere a Kiev. È stato il momento più difficile, siamo stati presi dal panico, abbiamo preso le nostre borse, siamo usciti in strada, abbiamo cercato di lasciare Kiev in quel momento, ma c’era troppo traffico sulla strada principale.

Da lì, siamo andati all’hotel del presidente dello Shakhtar Donetsk, insieme allo staff e ai giocatori del club. Ci siamo sentiti molto spaventati dalle bombe che cadevano vicino a noi. Non avevamo alcun dubbio che la guerra fosse iniziata”.

Ma se lui ha preferito andarsene assieme alla sua famiglia, ci sono altri che preferiscono rimanere per difendere l’Ucraina. “Non ho parole per descriverlo. Stanno soffrendo molto e combattendo duramente per difendere la patria. Il presidente, Volodymyr Zelenskyy, è il primo. C’era una lista enorme di persone che volevano entrare in Ucraina per aiutare l’esercito. Ci sono numerosi personaggi pubblici che si sono arruolati per combattere. Sarà difficile per queste persone, ma credo che abbiano già vinto questa guerra. Abbiamo molti amici che si sono arruolati e stanno difendendo l’Ucraina. I nostri amici stanno bene, al fronte. Siamo molto preoccupati per loro“.

Sul viaggio per tornare nel suo Portogallo: “È stato un viaggio difficile, non tanto per quello che stavamo vedendo. Ovviamente abbiamo visto colonne militari, ci siamo fermati una o due volte e abbiamo sentito sirene, aerei che passavano. Il viaggio è stato molto lungo, quasi senza sosta praticamente, sempre con la sensazione di pericolo. Questa è stato la cosa peggiore. C’erano code ovunque, non c’erano né cibo né benzina nelle aree di servizio”.