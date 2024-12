FONSECA: “Meritavamo di vincere per le tante occasioni create. La mia espulsione? Ho esagerato, ma il rigore era molto chiaro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è giocato questa sera a San Siro contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Ci sono voci di un confronto duro con Ibrahimovic per il sondaggio fatto dalla società per arrivare ad un altro allenatore…

“Non ho capito. Non ho parlato con nessuno, non posso commentare questo, non è successo nulla”.

Si sente solido?

“Si”.

Non ha parlato con la dirigenza?

“No”.

Sei soddisfatto della prestazione? Il momento di nervosismo sul rigore?

“La partita è stata aperta, nel primo tempo abbiamo creato molte occasioni. Nel secondo tempo abbiamo cominciato bene, i giocatori avevano il giusto atteggiamento. Dopo la sostituzione di Chuku abbiamo perso organizzazione e gli abbiamo concesso 2-3 contropiedi. In generale meritavamo di vincere, abbiamo creato tanto e dovevamo fare il gol. L’espulsione? Ho esagerato, ma giudicate voi, non voglio dire nulla, per me è molto chiaro. Vedete quello che succede con il Milan e quello che accade nelle altre partite”.

Siete mancati nelle ultime scelte…

“Abbiamo pressato alto e recuperato palloni. Era quello che abbiamo preparato, ci è mancato solo il gol. La squadra è stata aggressiva e non ha lasciato giocare la Roma. Abbiamo creato occasioni e non posso dire nulla ai ragazzi, abbiamo sbagliato la fase finale”.

Come vedere il 2025?

“Ora guardiamo questa partita e vedere le soluzioni che abbiamo, che non sono tante. Poi penseremo alla Supercoppa”.

