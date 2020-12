FONSECA: “Orgoglioso della mia squadra. Maresca? Non mi è piaciuto, gli ho detto che doveva rispettarci”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro il Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Nel secondo tempo grande carattere della Roma. Soddisfatto?

Sì, sono molto orgoglioso della squadra. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto le migliori occasioni da gol e non abbiamo permesso al Sassuolo occasioni.

L’arbitraggio le è piaciuto?

No. Non capisco come si fa a dare il primo giallo a Pedro. Poi non capisco il giallo su Pellegrini, come può essere. L’arbitro può non vedere, ma c’è il Var. E come puoi avere dubbi sul rigore, io non ho avuto dubbi.

Cosa ha detto all’arbitro?

Stavo parlando del primo giallo di Pedro. Ho detto che avevano fatto 5 falli e 4 gialli, solo questo.

E’ mancato un po’ di cinismo davanti?

Dzeko ha lavorato difensivamente per la squadra e lo ha fatto molto bene. È stato fermo per il COVID-19, ha avuto delle opportunità. Nella ripresa avremmo meritato di segnare.

Borja Mayoral e Dzeko possono giocare insieme?

Può essere una possibilità in futuro, abbiamo difeso in maniera diversa con Pedro accanto a Dzeko, può essere una possibilità. Non abbiamo permesso al Sassuolo di giocare verticalmente.

Ti sei arrabbiato tanto dopo Napoli-Roma?

No, ci siamo confrontati e abbiamo capito dove dobbiamo migliorare, lo abbiamo dimostrato in Europa League e in campionato.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Cosa è successo alla fine del primo tempo con Maresca?

Penso che le immagini parlino da sole, è facile vedere cosa è successo. Ho chiesto all’arbitro di rispettare la squadra, i miei giocatori e la Roma. Ho semplicemente detto ‘basta’, doveva rispettare la squadra e quello che ha fatto dimostra che non ci ha rispettati. Era difficile capire il primo giallo di Pedro, situazione incredibile. Difficile capire il gol annullato, ed è incredibile che non sia arrivato il rosso sul fallo di Pellegrini. E c’è il possibile rigore. Si può sbagliare ma c’è il var…

Reazione di una squadra che dimostra una crescita

Devo dire che sono molto orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo fatto una bellissima partita con l’uomo in meno. Abbiamo creato occasioni, più del Sassuolo, e meritavamo di segnare

Avete scelto di aspettare il Sassuolo nel primo tempo…

E’ vero. Loro sono molto forti giocando centralmente e abbiamo fatto bene a comportarci così, cercando di uscire veloci in contropiede. Abbiamo creato occasioni senza lasciare al Sassuolo l’opportunità di segnare.

Maturità da parte della Roma.

Sì, abbiamo dimostrato equilibrio mentale e carattere. Questa voglia di vincere ha dimostrato che la squadra ha ambizione e carattere. Sono orgoglioso dei ragazzi.