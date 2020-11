Fonseca segna un altro punto contro i suoi detrattori “interni” e i falchi tiratori esterni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La vittoria di ieri non è soltanto della Roma, ma anche di Paulo Fonseca. Un allenatore messo sempre sotto esame e descritto continuamente in bilico dai giornali, anche all’indomani di risultati positivi.

Con il due a zero di ieri, frutto della migliore Roma della stagione, il tecnico portoghese mette un’altra bella croce sulla sua carlinga, ora più blindata che mai, in vista della prossima battaglia da combattere contro i soliti detrattori «interni» e tiratori franchi sguinzagliati all’esterno. Lo scrive oggi Il Tempo (T. Carmellini)

Ma, dopo quanto visto ieri sera sul prato «amico», la domanda naturale è: perché la Roma dovrebbe preoccuparsi di trovare un nuovo allenatore se ne ha già uno che la fa giocare così? Veloce, efficace, con qualità e tecnica che la rendono a tratti inarrestabile. Sì, le manca ancora un po’ di cinismo, quella cattiveria che consente a volte di dare il colpo di grazia agli avversari, ma è una cosa sulla quale si può lavorare…avendo voglia e tempo.

Ora altro round di Coppa prima di tornare a correre in campionato. Giovedì all’Olimpico arrivano i rumeni del Cluj e Fonseca dovrà prendere di nuovo decisioni importanti. Sarà probabilmente ancora la Roma 2, perché competere su tanti fronti con questa Roma è quantomeno complicato. Il messaggio è chiaro, per vincere e andare in fondo serve gente di un certo livello e i limiti della rosa giallorossa sono ormai sotto gli occhi di tutti. Partite come quelle di ieri non fanno altro che confermarlo. Ma serviva?

Fonte: Il Tempo