FONSECA: “Troppi errori, manca sempre qualcosa contro le grandi. L’arbitraggio non mi è piaciuto, ma non voglio trovare scuse”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca commenta il risultato finale e la prestazione della sua squadra al termine di Roma-Milan, gara che ha visto i giallorossi battuti per due a uno. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

La Roma non vince uno scontro diretto. Cosa vi è mancato?

“Siamo entrati molto male in campo. Abbiamo perso palle nella fasi di costruzione. Poi siamo stati molto passivi e contro il Milan è difficile recuperare. Poi abbiamo giocato il nostro calcio, ma sono mancati i primi 20 minuti”.

Come giudica l’arbitraggio?

“Non parlo dell’arbitro. E’ facile trovare scuse. Non mi è piaciuto, ma non voglio trovare scuse”.

L’azione del gol di Rebic?

“E’ difficile. Prima è stato demerito nostro, poi è stato bravo Rebic. Questi errori ne abbiamo fatti tanti contro le grandi squadre, e poi è difficile recuperare”.

Ti aspettavi un Milan così?

“All’inizio abbiamo perso troppe palle, loro uscivano veloci in ripartenze. Dopo abbiamo avuto molte passività in fase difensiva. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, è normale lasciare spazi per il Milan. Ma il primo tempo non abbiamo fatto bene le cose. Sappiamo che quando recuperano palla sono veloci a uscire. Per questo non possiamo sbagliare quel momento della partita”.

C’è un limite tecnico o mentale?

“Difficile capire, manca sempre qualche cosa contro le grandi. La verità è che non vinciamo, è questione di dettagli”