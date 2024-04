Forza lupi

AS ROMA NEWS – L’Europa League parla italiano: questa sera a San Siro va in scena il derby di coppa tra il Milan di Pioli e la Roma di De Rossi. Una sfida che promette spettacolo e passione tra due squadre che stasera si giocano una fetta importante della qualificazione.

I rossoneri vorranno provare a portarsi a casa un vantaggio importante in vista del ritorno dell’Olimpico: Giroud e compagni attraversano un ottimo periodo di forma, e in campionato hanno rimontato e sorpassato di netto la Juventus al secondo posto assicurandosi già la qualificazione alla prossima Champions League.

Un vantaggio non da poco rispetto alla Roma, che invece quel posto al sole dovrà ancora sudarselo parecchio. Se i rossoneri possono concentrare energie mentali e fisiche solo sull’Europa League, diventato ora il grande obiettivo stagionale, i giallorossi non possono fare calcoli e devono andare forte su entrambi i fronti. Il Milan dunque parte leggermente favorito.

I rossoneri sono una squadra rodata, con un blasone europeo superiore alla Roma nonostante i grandi traguardi raggiunti recentemente dai capitolini che li hanno portati a primeggiare nel ranking Uefa. I risultati ottenuti in campionato, sia in quelli più recenti che in quello attuale, mettono il Milan in una posizione di forza. Anche gli ultimi scontri diretti parlano nettamente a favore dei meneghini.

Ma la Roma di De Rossi ha numeri che lasciano ben sperare. I punti raccolti da quando c’è l’ex capitano sono gli stessi ottenuti da Pioli con il Milan. Anche i valori in campo sembrano equipararsi: Theo, Leao, Pulisic, Giroud da una parte, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Lukaku dall’altra sono calciatori che possono decidere la sfida con una giocata. Lo spettacolo, almeno sulla carta, sembra assicurato.

Spazio dunque al primo atto di una sfida emozionante: la Roma vuole uscire da San Siro con un risultato positivo, che le permetta di giocarsi le sue chance tra una settimana davanti a un Olimpico incandescente. Per riuscirci servirà una prestazione di grandissimo spessore. Forza lupi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini