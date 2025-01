Frattesi: “All’Inter sono felicissimo, qua sono in famiglia”

AS ROMA NOTIZIE – Davide Frattesi è tornato a giocare dall’inizio nella gara odierna contro il Lecce, aperta proprio dalla rete del centrocampista che negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza alla Roma. Queste le sue parole dopo lo 0-4 a Lecce: “Io sono felicissimo all’Inter. Sono in una famiglia, dai giocatori allo staff e cerco di ripagare come posso. A volte va bene, altre volte va male. Sono felice qui”.

Domanda su Frattesi inevitabile anche per Simone Inzaghi nel post partita, questa la risposta del tecnico nerazzurro: “Lui lo sa, l’anno scorso è stato determinante. Penso a lui, penso a Carlos Augusto, abbiamo un grande gruppo e l’hanno scorso ci hanno aiutato a raggiungere la seconda stella, sono stati il segreto della vittoria“.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!